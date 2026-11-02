El diario español Sport recogió la entrevista de Mojtari con el sitio web "Afrique Foot", en la que el entrenador marroquí habló de las noticias que vinculan a Yasir Zabiri con el Barcelona.

Al respecto, afirmó: "Leí estas noticias y, sinceramente, no me sorprendieron". El entrenador fue incluso más allá al establecer una llamativa comparación entre el nivel de Zabiri y el de algunas de las principales estrellas del fútbol mundial, añadiendo: "El nivel que ofrece Zabiri en España lo acerca a jugadores como Kylian Mbappé o Lamine Yamal, en algunos aspectos y teniendo en cuenta sus estadísticas", y subrayó: "Los números hablan por sí solos".

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