El Real Madrid emite un comunicado tras la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni en el campo de entrenamiento, tras confirmarse una lesión preocupante

La tensión entre ambos estalló el jueves en Valdebebas. Todo empezó por un desacuerdo que arrastraban desde el entrenamiento anterior, según The Athletic.

La pelea fue tan intensa que requirió atención médica: Valverde se cayó y se golpeó la cabeza, por lo que fue llevado al hospital tras chocar contra una mesa. Ya está en casa, pero la gravedad del incidente ha alarmado a la directiva sobre la disciplina del plantel.



