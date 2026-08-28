El Real Madrid descarta hablar de vender a Trent Alexander-Arnold pese a la fuerte competencia y a los vínculos con el Liverpool

Tras llegar desde Merseyside el pasado verano con un contrato de seis años, Alexander-Arnold vivió una campaña exigente, marcada por las lesiones y los ajustes tácticos. Sin embargo, la cúpula del club cree que las cualidades que le convirtieron en uno de los mejores creadores de juego de Europa acabarán brillando.

Fuentes internas del club señalaron que el Real Madrid ve las dificultades iniciales de Alexander-Arnold como parte de un necesario periodo de adaptación, y no como un motivo para hacer caja, y añadieron que el jugador sigue asentado en la capital española.