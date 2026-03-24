«¿El Real Madrid? Dentro de poco habría tenido que entrenar al Atlético al mismo tiempo, basta ya de tonterías»: toda la ira de Klopp ante un futuro por escribir

Jürgen Klopp no está dispuesto a quedarse callado y decide dar un paso al frente para hablar por fin de su futuro, dejando clara de una vez por todas su postura respecto a su próxima aventura en el mundo del fútbol.

El entrenador alemán, ahora responsable y supervisor técnico del universo futbolístico de RedBull, ha sido vinculado en las últimas semanas a numerosos clubes de primer nivel de toda Europa: desde el Real Madrid para sustituir a Álvaro Arbeloa, pasando por la dirección de la selección alemana en caso de que Julian Nagelsmann decida poner fin a su etapa tras el Mundial de 2026.

Los rumores han dado la vuelta al mundo y el propio exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool ha querido desmentir de forma tajante y decidida cualquier posible vinculación, mostrando incluso cierta irritación y enfado por todas las noticias aparecidas en los últimos días: «¿Alemania? De momento no pienso en ello en absoluto y no hay ningún motivo para hacerlo. Aún no he llegado al final de mi carrera, no he alcanzado la edad de jubilación y quién sabe qué pasará en los próximos años. Por ahora no hay nada previsto».