Getty Images
Traducido por
El Real Madrid, criticado por la «imperdonable mala gestión» de Vinicius Junior mientras el Arsenal aspira a cerrar un traspaso bomba
Cañizares carga contra la directiva del Real Madrid
El ambiente en Madrid es cada vez más tenso mientras el club trata de manejar las delicadas negociaciones contractuales en torno a Vinicius. A pesar de su estatus como icono global y piedra angular del club, el jugador de 26 años entra ahora en un periodo de gran incertidumbre sobre su futuro a largo plazo en la capital española. La falta de avances en una ampliación de contrato ha abierto la puerta a que los críticos expresen su preocupación por cómo la cúpula del Bernabéu ha gestionado la situación. En una dura valoración realizada en 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, el exguardameta del Real Madrid y del Valencia Canizares sugirió que el Real Madrid ha perdido el control del relato en torno a Vinicius.
- Getty Images
«¡El Real llega tarde a todo!»
Cañizares sostuvo que el club debería haber adoptado una postura mucho más firme mucho antes para proteger sus intereses económicos y deportivos, con Vinicius a punto de marcharse gratis el próximo verano en virtud de los términos de su contrato actual.
Dijo: "El Real Madrid llega tarde a todo. Si es verdad que no tiene un acuerdo firmado, el Real Madrid tiene la obligación de venderlo. No puedes perder 100 o ciento y pico millones de euros por dejar que un jugador termine su contrato. Creo que va a pasar. Es una gestión imperdonable".
El Arsenal, listo para aprovechar el caos contractual
Mientras el Madrid se estanca, el gigante de la Premier League Arsenal está, según se informa, al acecho para aprovechar la incertidumbre. El Arsenal ha surgido como un pretendiente serio por el brasileño, con informaciones procedentes de Inglaterra que sugieren que el equipo de Mikel Arteta está dispuesto a pagar una cantidad enorme para llevarse al extremo a Londres.
El atractivo de la Premier League, combinado con un aumento salarial significativo, podría ser suficiente para tentar a Vinicius a salir de España si siente que no está siendo valorado por sus actuales empleadores. Sin embargo, se ha informado de que el Madrid confía en atar a Vinicius con un nuevo contrato.
- Getty Images
El factor Yan Diomande
Añade otra capa de complejidad a la situación la búsqueda de nuevo talento por parte del club, concretamente la posible llegada de Yan Diomande. Algunos analistas creen que el interés por la joven estrella es una medida proactiva del Madrid para prepararse para una etapa sin Vinicius, aunque, según se informa, el nuevo entrenador Jose Mourinho está decidido a mantener al internacional brasileño como una pieza clave del proyecto.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias