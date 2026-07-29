El Real Madrid, criticado por la «imperdonable mala gestión» de Vinicius Junior mientras el Arsenal aspira a cerrar un traspaso bomba

Cañizares sostuvo que el club debería haber adoptado una postura mucho más firme mucho antes para proteger sus intereses económicos y deportivos, con Vinicius a punto de marcharse gratis el próximo verano en virtud de los términos de su contrato actual.

Dijo: "El Real Madrid llega tarde a todo. Si es verdad que no tiene un acuerdo firmado, el Real Madrid tiene la obligación de venderlo. No puedes perder 100 o ciento y pico millones de euros por dejar que un jugador termine su contrato. Creo que va a pasar. Es una gestión imperdonable".