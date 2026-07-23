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Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El Real Madrid contactó al Manchester City para desmentir el interés por Rodri; las noticias sobre un acuerdo de traspaso enfurecieron a los gigantes españoles

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El Real Madrid ha contactado con el Manchester City para desmentir que haya presentado oferta alguna por Rodri, tras los rumores sobre un acuerdo previo al traspaso. El club español niega rotundamente que se haya cerrado un trato por el ganador del Balón de Oro del Mundial y asegura que su estilo no encaja con el esquema táctico actual de José Mourinho.

  • El Real Madrid desmiente el acuerdo

    El Real Madrid ha contactado con el City para desmentir un acuerdo por Rodri, informa AS. Altos cargos blancos están furiosos por las noticias que aseguran que ya hay condiciones pactadas con el internacional español. Los responsables de Valdebebas insisten en que las especulaciones que vinculan al ganador del Balón de Oro 2024 con el Bernabéu son infundadas.


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    El modelo táctico dificulta la persecución

    El club español argumenta que el estilo de Rodri no encaja con la visión táctica de Mourinho. Según AS, el técnico impone un juego más directo, alejado del fútbol de posesión y pases cortos en el que destaca el centrocampista. Además, los constantes rumores que vinculaban al jugador con el Bernabéu, sin que hubiera contacto real, frustraron a la directiva, que llamó al City para aclarar la situación.

  • El Ayuntamiento estudia las opciones de mercado

    Aunque algunos directivos del Bernabéu admiran a Rodri tras su gran Mundial con España, son minoría. Según AS, Rodri quiere volver a La Liga para fichar por el Real Madrid, aunque ha mostrado respeto al City en público. Como rechazó la renovación y entra en el último año de su contrato, el City escucharía ofertas alrededor de 60 millones de euros (51 millones de libras/68,5 millones de dólares).

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    El centrocampista se enfrenta a un futuro incierto

    El futuro de Rodri es incierto tras la marcha de Pep Guardiola y la llegada de Enzo Maresca al City. El centrocampista se perderá el inicio de la temporada 2026-27 por una operación de espalda. Para evitar perderlo gratis el próximo verano, cualquier club interesado, como el Real Madrid, deberá planificar su fichaje teniendo en cuenta su recuperación.

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