El Real Madrid confirma una lesión antes del partido contra el Manchester City, ya que Álvaro Carreras se une a Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo en la lista de lesionados
Se agrava la crisis defensiva de Arbeloa
Los preparativos del actual campeón para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City se han visto sacudidos por otro revés defensivo. El club confirmó el lunes que Carreras es la última incorporación a la abarrotada sala de tratamiento de Valdebebas.
El joven lateral ha sido diagnosticado con una lesión en el gemelo derecho, consecuencia de un fuerte golpe sufrido durante la reciente derrota ante el Getafe. A pesar de las esperanzas de que se recuperara para la sesión del lunes, se espera que el defensa esté de baja otra semana más, lo que obligará a Ferland Mendy a volver a dar un paso al frente contra el City.
Se revela el estado de los atacantes estrella
Aunque la atención sigue centrada en el próximo enfrentamiento europeo, el estado físico de las principales superestrellas del Madrid sigue acaparando los titulares. Tanto Mbappé como Bellingham se encuentran en proceso de recuperación y, aunque están presionando para volver, no estarán en condiciones de liderar la delantera este miércoles.
El delantero francés, que acaba de regresar de París, fue visto realizando ejercicios en el gimnasio y entrenamientos individuales sobre el césped, pero no tocó el balón. El club está adoptando un enfoque cauteloso para asegurarse de que esté en plena forma para el partido de vuelta en el Etihad Stadium, mientras que Rodrygo se prepara para la operación quirúrgica programada.
Refuerzo defensivo y regreso de los centrocampistas
En una rara noticia positiva para el gigante español, Antonio Rudiger ha sido autorizado para jugar y ha completado la sesión de entrenamiento sin complicaciones. Se espera que el internacional alemán reanude su duelo personal con Erling Haaland, una batalla táctica que resultó decisiva en encuentros anteriores.
La plantilla de Arbeloa también recibió un impulso con el regreso de Dean Huijsen, Franco Mastantuono y Eduardo Camavinga. Mientras que Huijsen y Mastantuono se perdieron el viaje a Vigo por sanción, Camavinga se ha recuperado completamente de un fuerte dolor de muelas causado por una caries y ha sido incluido en los planes para el partido.
Continúan los intensos preparativos en Valdebebas
Según se informa, el ambiente en la Ciudad Real Madrid es de cierta tensión, ya que la plantilla busca superar su crisis de lesiones. Las sesiones de entrenamiento se han centrado en trabajos de activación, rondos y ejercicios tácticos de alta presión para contrarrestar el estilo de posesión del City.
A pesar de las ausencias de David Alaba, Dani Ceballos y Eder Militao, que continúan sus respectivos procesos de recuperación junto a las estrellas del equipo, el mensaje que se respira en el vestuario es de resiliencia. La plantilla completó una serie de ejercicios tácticos y un partido a pequeña escala para afinar su competitividad de cara al decisivo partido de vuelta en casa.
