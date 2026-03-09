El Real Madrid confirma una lesión antes del partido contra el Manchester City, ya que Álvaro Carreras se une a Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo en la lista de lesionados

Los preparativos del actual campeón para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City se han visto sacudidos por otro revés defensivo. El club confirmó el lunes que Carreras es la última incorporación a la abarrotada sala de tratamiento de Valdebebas.

El joven lateral ha sido diagnosticado con una lesión en el gemelo derecho, consecuencia de un fuerte golpe sufrido durante la reciente derrota ante el Getafe. A pesar de las esperanzas de que se recuperara para la sesión del lunes, se espera que el defensa esté de baja otra semana más, lo que obligará a Ferland Mendy a volver a dar un paso al frente contra el City.