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El Real Madrid confirma que el City rechazó su oferta récord de 150 millones por Julián Álvarez. Así se destapó el nombre del «galáctico misterioso» que buscaba Florentino Pérez
El comunicado del Real Madrid confirma la oferta por Álvarez
Ante las especulaciones, el Real Madrid emitió hoy un comunicado confirmando que el Atlético rechazó su oferta de 150 millones de euros por Álvarez.
El comunicado oficial del club decía: «El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha presentado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras analizarla, el Atlético la ha agradecido pero rechazado, aludiendo a la cláusula de rescisión del jugador».
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Pérez cumple su promesa de fichar a un «galáctico»
Pérez, reelegido presidente del club el domingo tras vencer a Enrique Riquelme, anunció que cumplirá su promesa de campaña de fichar a un gran jugador.
Antes de la revelación, Pérez declaró al programa español Horizonte: «El martes haré una oferta a un gran club de la Liga de Campeones por un gran jugador. Sería el traspaso más caro de la historia del Real Madrid. Ofreceremos unos 150 millones de euros. Debe ser un centrocampista que lleve el juego hacia adelante. No es Haaland ni juega en la Premier. Primero hablaremos con su club. Queremos un fichaje que genere expectación».
Interés de rivales y complicaciones con las cláusulas de rescisión
Aunque el Real Madrid ya tiene claro su objetivo, la operación no será fácil. Se creía que el delantero argentino tenía una cláusula de rescisión de 500 millones de euros (431 millones de libras/577 millones de dólares) con el Atlético, pero ahora se sabe que su contrato incluye condiciones especiales para algunos equipos de la Liga de Campeones que podrían bajarla hasta unos 150 millones.
No obstante, el Real Madrid no es el único gigante europeo interesado: el Barcelona ya tuvo una oferta de 100 millones rechazada la semana pasada. Además, el club blanco confirmó la salida del entrenador del primer equipo, Álvaro Arbeloa, y publicó un comunicado agradeciéndole su labor, lo que allana el camino para el posible regreso de José Mourinho.
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¿Qué le depara el futuro al Real Madrid?
El Real Madrid debe decidir si presenta una oferta mejorada o activa la cláusula de rescisión para obligar al Atlético a vender. Con Mourinho a punto de asumir el banquillo, el club quiere cerrar la reconstrucción de la plantilla. Como Pérez sigue decidido a traer una nueva superestrella al Bernabéu, los aficionados pueden esperar otra oferta multimillonaria pronto.