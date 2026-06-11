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El Real Madrid confirma finalmente el regreso de José Mourinho con un contrato de tres años y revela la fecha oficial de su incorporación
El Especial vuelve al Bernabéu
El Real Madrid ha confirmado el regreso de Mourinho como entrenador tras la salida de Álvaro Arbeloa. El técnico, de 63 años, vuelve a la capital española 13 años después y firma un contrato de tres años, hasta 2029.
El técnico, que llega tras dirigir una temporada al Benfica, firmó por tres años tras pagar el Madrid los 15 millones de su cláusula.
El club blanco anunció que Mourinho se incorporará el 13 de julio, día del inicio de la pretemporada.
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Pérez cumple su promesa electoral
El presidente del Real Madrid, Pérez, prometió en su campaña electoral el regreso de Mourinho, quien dejó el club en 2013. Tras ganar la votación del fin de semana, su regreso se ha concretado, cumpliendo uno de los pilares de su plan para revitalizar la plantilla.
Además, prometió los fichajes de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, y se comprometió a ofrecer 150 millones de euros por un fichaje «galáctico». Esta semana el club confirmó que presentó esa cifra por el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, aunque la propuesta fue rechazada.
Se avecinan tiempos difíciles para el seleccionador portugués.
Mourinho regresa a Madrid para encarrilar al equipo tras dos temporadas sin títulos bajo Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa. Bajo presión, debe lograr resultados inmediatos en un entorno impaciente tras los recientes fracasos.
Entre 2010 y 2013 ya dirigió al club, ganó una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España y alcanzó tres semifinales de Champions. Desde entonces ha pasado por Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahce y Benfica.
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Se analizan los últimos resultados de Mourinho
Han pasado cuatro años desde que Mourinho ganó la Liga de la Conferencia con la Roma y más de una década desde su último título de liga, la Premier con el Chelsea en 2015. Persisten las dudas sobre si su planteamiento táctico defensivo sigue siendo dominante en el fútbol moderno.
La temporada pasada en el Benfica acabó invicto en la liga portuguesa, pero solo fue tercero, por detrás de Oporto y Sporting. Además, el Madrid lo eliminó en la fase de play-off de la Liga de Campeones.