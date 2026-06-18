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Ibrahima KonateGetty
Yosua Arya

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El Real Madrid confirma el fichaje de Ibrahima Konaté como agente libre tras su salida del Liverpool

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El Real Madrid ha confirmado el fichaje de Ibrahima Konaté, que llega gratis tras dejar el Liverpool. El defensa francés ha firmado un contrato de cuatro años y se convierte en el último refuerzo del club de cara a la nueva temporada.

  • El Madrid ficha a un importante refuerzo defensivo

    El Real Madrid ha confirmado el fichaje de Konaté tras llegar a un acuerdo con el internacional francés tras su salida del Liverpool. El defensa, de 27 años, firmó un contrato de cuatro temporadas que lo vincula al Santiago Bernabéu hasta junio de 2030. Con esta incorporación, los blancos refuerzan su zaga sin pagar traspaso, siguiendo su estrategia de fichar a jugadores de renombre en el último año de sus contratos para invertir en otras áreas sin renunciar a talento probado.



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    Mourinho ficha a su tercer jugador este verano

    Konate es el tercer fichaje de la segunda etapa de José Mourinho en el Real Madrid, tras Cucurella y Bernardo Silva. El club lo había marcado como prioridad desde antes del acuerdo.

    Florentino Pérez lo veía como un fichaje clave para reforzar una defensa mermada por lesiones y falta de profundidad. Su físico, velocidad y solidez encajan con lo que busca Mourinho en el centro de la zaga.

  • Encaja a la perfección en los planes a largo plazo de Madrid

    La llegada de Konaté cubre una necesidad clave del Real Madrid. Las lesiones y la escasez de centrales han complicado la defensa, por lo que reforzar esta línea se volvió prioritario. Se espera que el francés se adapte rápido a Madrid gracias a la colonia gala del club: Mbappé, Tchouameni, Camavinga y Mendy.

    Según informes, el club lo seguía desde hacía tiempo y aceleró gestiones cuando se confirmó que no renovaría con el Liverpool, lo que le permitió ficharlo antes que otros europeos.

  • Ukraine v France - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Presentación aplazada por compromisos internacionales

    Aunque el fichaje ya es oficial, Konaté no será presentado aún. El defensa está con Francia en el Mundial y se presentará en el Bernabéu cuando «Les Bleus» terminen su participación. Luego, se enfocará en integrarse al equipo de Mourinho, mientras los «Blancos» construyen una defensa que aspire a grandes títulos.