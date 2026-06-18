El Real Madrid confirma el fichaje de Ibrahima Konaté como agente libre tras su salida del Liverpool

Konate es el tercer fichaje de la segunda etapa de José Mourinho en el Real Madrid, tras Cucurella y Bernardo Silva. El club lo había marcado como prioridad desde antes del acuerdo.

Florentino Pérez lo veía como un fichaje clave para reforzar una defensa mermada por lesiones y falta de profundidad. Su físico, velocidad y solidez encajan con lo que busca Mourinho en el centro de la zaga.