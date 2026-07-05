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El Real Madrid confirma el fichaje de Denzel Dumfries por 20 millones de euros, lo que supone una nueva competencia para Trent Alexander-Arnold en su intento por ocupar el puesto de lateral derecho de los blancos
El Real Madrid refuerza el lateral derecho
El Real Madrid ha fichado a Dumfries del Inter tras un acuerdo con el club italiano. El holandés ha firmado un contrato de cuatro años, hasta 2030.
El lateral de 30 años llega al Santiago Bernabéu por unos 20 millones de euros, según The Athletic. El Inter decidió venderlo al entrar en la recta final de su contrato. Su fichaje refuerza el lateral derecho, donde ya está Alexander-Arnold.
El Real Madrid confirma el acuerdo
El Real Madrid anunció el fichaje de Denzel Dumfries tras llegar a un acuerdo con el Inter. El jugador holandés firmó por cuatro temporadas, hasta 2030.
Un defensa con experiencia refuerza la plantilla del Madrid
Tras la salida de Dani Carvajal, Alexander-Arnold era el único lateral derecho consolidado. Ahora llega Dumfries para aportar competencia y profundidad.
Dumfries deja el Inter tras cinco temporadas en las que se consolidó como uno de los laterales más regulares de Europa: jugó 207 partidos, marcó 27 goles y dio 28 asistencias, y ayudó al club a ganar dos títulos de la Serie A.
A pesar de una operación de tobillo, el jugador de 30 años disputó 28 partidos y marcó cinco goles la temporada pasada. Su llegada ofrece al Madrid otra opción con experiencia en el lateral derecho.
- Goal-GFX
El Madrid sigue reforzando su plantilla
Dumfries es el último fichaje de un verano ajetreado para el Real Madrid, que también ha reforzado su plantilla con Ibrahima Konaté, Bernardo Silva y Marc Cucurella para el equipo de Mourinho.
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