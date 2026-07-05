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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Yosua Arya

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El Real Madrid confirma el fichaje de Denzel Dumfries por 20 millones de euros, lo que supone una nueva competencia para Trent Alexander-Arnold en su intento por ocupar el puesto de lateral derecho de los blancos

Fichajes
Real Madrid
D. Dumfries
Primera División

El Real Madrid ha confirmado el fichaje de Denzel Dumfries, procedente del Inter, tras pagar su cláusula de rescisión de 20 millones de euros. El lateral derecho holandés firma por cuatro años y competirá por el puesto con Trent Alexander-Arnold, en los refuerzos que José Mourinho prepara para la nueva temporada.

  • El Real Madrid refuerza el lateral derecho

    El Real Madrid ha fichado a Dumfries del Inter tras un acuerdo con el club italiano. El holandés ha firmado un contrato de cuatro años, hasta 2030.

    El lateral de 30 años llega al Santiago Bernabéu por unos 20 millones de euros, según The Athletic. El Inter decidió venderlo al entrar en la recta final de su contrato. Su fichaje refuerza el lateral derecho, donde ya está Alexander-Arnold.



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  • El Real Madrid confirma el acuerdo

    El Real Madrid anunció el fichaje de Denzel Dumfries tras llegar a un acuerdo con el Inter. El jugador holandés firmó por cuatro temporadas, hasta 2030.



  • Un defensa con experiencia refuerza la plantilla del Madrid

    Tras la salida de Dani Carvajal, Alexander-Arnold era el único lateral derecho consolidado. Ahora llega Dumfries para aportar competencia y profundidad.

    Dumfries deja el Inter tras cinco temporadas en las que se consolidó como uno de los laterales más regulares de Europa: jugó 207 partidos, marcó 27 goles y dio 28 asistencias, y ayudó al club a ganar dos títulos de la Serie A.

    A pesar de una operación de tobillo, el jugador de 30 años disputó 28 partidos y marcó cinco goles la temporada pasada. Su llegada ofrece al Madrid otra opción con experiencia en el lateral derecho.

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