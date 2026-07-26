Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Real Madrid ha cerrado un acuerdo con el RB Leipzig por más de 100 millones de euros por Diomande. El club español ya había visto rechazada una primera oferta de unos 100 millones.

Romano lo confirmó en X: «ÚLTIMA HORA: ¡YAN DIOMANDE AL REAL MADRID, ALLÁ VAMOS! Esta noche se cerró el acuerdo con el RB Leipzig por más de 100 millones de euros por el extremo marfileño. Diomande viajará a Madrid esta semana para someterse a las pruebas médicas y firmar su contrato hasta junio de 2031».







