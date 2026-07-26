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El Real Madrid cierra el fichaje sensacional de Yan Diomande; la estrella del RB Leipzig tiene previsto pasar el reconocimiento médico
El Real Madrid alcanza un acuerdo de gran envergadura
Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Real Madrid ha cerrado un acuerdo con el RB Leipzig por más de 100 millones de euros por Diomande. El club español ya había visto rechazada una primera oferta de unos 100 millones.
Romano lo confirmó en X: «ÚLTIMA HORA: ¡YAN DIOMANDE AL REAL MADRID, ALLÁ VAMOS! Esta noche se cerró el acuerdo con el RB Leipzig por más de 100 millones de euros por el extremo marfileño. Diomande viajará a Madrid esta semana para someterse a las pruebas médicas y firmar su contrato hasta junio de 2031».
El París Saint-Germain se retira de la carrera
Antes de este giro, Diomande despertó interés en toda Europa, especialmente en el París Saint-Germain. Sin embargo, Romano reveló que el campeón francés retiró oficialmente su interés.
Aunque ya había acordado las condiciones personales, el club parisino optó por no alterar sus principios de gestión financiera y equilibrio de plantilla. Con su retirada, el camino quedó libre para el Real Madrid.
De la salvación a un fichaje bomba
El ascenso de Diomande ha sido espectacular. Arsenal, Manchester City y Liverpool se interesaron, pero ninguno quiso pagar más de 100 millones de euros.
En la temporada 2024-25, el joven solo fue titular en seis ocasiones con el Leganés, que descendió de La Liga, y marcó dos goles. En 2025 el RB Leipzig pagó 20 millones de euros para ficharlo, y en la Bundesliga se convirtió rápidamente en una revelación: la temporada pasada disputó 46 partidos y marcó 15 goles en todas las competiciones.
- AFP
¿Y ahora qué pasa?
Diomande llegará esta semana a Madrid para pasar los reconocimientos médicos y firmar su contrato hasta 2031. Después se unirá a la pretemporada con José Mourinho. La posible salida de Vinicius Junior podría darle un papel clave desde el inicio.
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