El Madrid ha identificado al defensa del Leverkusen Quansah como un objetivo prioritario de mercado, según BILD. El club de La Liga está siguiendo de cerca al jugador de 23 años, después de haber quedado muy impresionado por sus recientes actuaciones en la Bundesliga.

Se espera que el Real Madrid fiche al menos a dos nuevos defensas el próximo verano. Quansah encaja perfectamente en el perfil que busca, ya que combina velocidad, contundencia en la entrada y una capacidad excepcional para sacar el balón jugado desde atrás.

El joven central brilló recientemente con la Inglaterra de Thomas Tuchel durante el parón internacional. En particular, fue titular por delante de la estrella del Madrid Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho durante una apasionante derrota por 3-2 ante España.