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El Real Madrid apoya plenamente la decisión de Jose Mourinho de boicotear la rueda de prensa del Villarreal tras la polémica arbitral
El Real Madrid respalda el silencio de Mourinho ante los medios
El Real Madrid ha mostrado todo su apoyo a Mourinho después de que el entrenador se negara a hablar con los medios tras su ajustada victoria por 1-0 ante el Villarreal. Según MARCA, Mourinho evitó la rueda de prensa porque le preocupaba mucho que expresar su enfado por el arbitraje pudiera acarrearle una sanción.
El partido dejó varios momentos polémicos, entre ellos una tarjeta roja a Vinicius tras un altercado con Nathan Saliba y un gol anulado al brasileño después de una revisión del VAR. Mourinho ya había criticado duramente a los árbitros tras una reciente derrota ante el Atlético de Madrid.
- AFP
Mourinho prioriza los partidos cruciales de las competiciones nacionales
Mourinho dejó claras sus intenciones a quienes le rodeaban nada más sonar el pitido final. Ante el temor de que cualquier protesta pública le impidiera estar en la banda en los próximos partidos, de vital importancia, declaró: «No voy a hablar porque quiero estar en el banquillo contra el Sevilla y el Barcelona».
La decisión pone de relieve la importancia que Mourinho concede a esos encuentros. Aunque Yan Diomande aseguró la victoria con un gol en la segunda parte, Mourinho prefirió garantizar su presencia en el banquillo antes que expresar su frustración por las decisiones arbitrales que eclipsaron lo ocurrido sobre el terreno de juego.
El Real Madrid sigue teniendo problemas tácticos
Pese a sumar los tres puntos, el Real Madrid sigue afrontando importantes problemas tácticos que requieren atención inmediata. La ajustada victoria ante el Villarreal dejó al descubierto debilidades ya conocidas en la posesión: al equipo le costó hacer avanzar el balón por el centro del campo y generar ocasiones claras.
Mourinho debe abordar estos problemas, especialmente si Vinicius es sancionado para el próximo Clásico. Tendrá que decidir cómo encajar a Diomande en el once inicial y valorar si Arda Guler puede asumir un papel más centrado y creativo para resolver los problemas estructurales que sigue arrastrando el equipo.
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¿Qué le espera ahora al Real Madrid?
El Real Madrid centrará ahora su atención en la competición europea. Mourinho tiene previsto comparecer ante los medios el martes, antes del decisivo encuentro de Champions League contra la Roma. Deberá encontrar rápidamente soluciones tácticas para mejorar los resultados de su equipo antes de enfrentarse al Sevilla y al Barcelona más adelante este mes.
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