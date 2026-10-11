El Real Madrid ha mostrado todo su apoyo a Mourinho después de que el entrenador se negara a hablar con los medios tras su ajustada victoria por 1-0 ante el Villarreal. Según MARCA, Mourinho evitó la rueda de prensa porque le preocupaba mucho que expresar su enfado por el arbitraje pudiera acarrearle una sanción.

El partido dejó varios momentos polémicos, entre ellos una tarjeta roja a Vinicius tras un altercado con Nathan Saliba y un gol anulado al brasileño después de una revisión del VAR. Mourinho ya había criticado duramente a los árbitros tras una reciente derrota ante el Atlético de Madrid.



