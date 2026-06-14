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El Rangers ficha al entrenador del Hearts, Derek McInnes, para sustituir a Danny Rohl, quien se marcha al Red Bull Salzburgo
McInnes se perfila como la primera opción del Rangers
McInnes, de 54 años, está a punto de regresar al Rangers como entrenador, poniendo fin a la búsqueda del sucesor de Rohl. Ya jugó en el club de 1995 a 2000 y ahora es el favorito para el cargo.
Aunque se mencionó a Steven Gerrard y a Kevin Muscat, el club siempre apuntó a McInnes, quien llega procedente del Hearts.
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Rohl se encamina hacia su salida del Red Bull Salzburgo
El nombramiento de McInnes se vincula directamente a la salida de Rohl. El técnico alemán será presentado pronto como nuevo entrenador del Red Bull Salzburgo, y se espera que el acuerdo se cierre en horas. Las negociaciones entre ambos clubes han sido intensas y productivas.
El presidente del Rangers, Andrew Cavenagh, y el director ejecutivo, Jim Gillespie, han negociado intensamente para cerrar su salida a Austria. El club escocés recibirá una indemnización de siete cifras, un impulso financiero clave en su transición hacia una nueva era bajo McInnes.
Se ha llegado a un acuerdo de indemnización con el Hearts
El Rangers ha actuado con rapidez para asegurar a McInnes como su próximo entrenador, tras llegar a un acuerdo con el Hearts sobre la indemnización. Se informa que Cavenagh autorizó un pago de seis cifras al club de Edimburgo, y se espera que los Jambos no pongan obstáculos.
La operación se financiará con parte del dinero recibido del Salzburgo por Rohl, por lo que el club de Ibrox podrá fichar a su primera opción sin afectar gravemente al presupuesto.
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El tan esperado regreso a Ibrox
Para McInnes, este fichaje supone la oportunidad de dirigir por fin el club en el que disputó más de 100 partidos como jugador. En 2017, cuando estaba en el Aberdeen, rechazó entrenar al Rangers, pero ahora acepta el reto de uno de los puestos más exigentes de Europa.
Curiosamente, las piezas clave del acuerdo —Cavenagh, Gillespie y McInnes— están en Boston para el partido de Escocia ante Haití en la Copa del Mundo. Como los trámites se tramitan desde el otro lado del Atlántico, se espera que su nombramiento se oficialice justo después de confirmar la salida de Rohl.