El racismo desata una oleada de indignación en Francia antes del partido contra España

Varios políticos franceses acusaron de racismo al ex presidente español Mariano Rajoy tras afirmar que la selección francesa «no cuenta con ningún jugador francés».

Rajoy, presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, escribió esto en un artículo para la web española El Debate, donde analizaba la semifinal del Mundial entre España y Francia del próximo martes.

En su artículo del 10 de julio afirmó: «Lideran la clasificación de la FIFA y tienen una plantilla de primer nivel, pero no cuentan con ningún jugador francés y, aun así, juegan un fútbol magnífico».

«The Athletic» recogió la indignación francesa.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, las tildó de «totalmente inaceptables».

En una entrevista con BFM TV, escuchó las palabras de Rajoy y las rechazó: «Esto no representa en absoluto a Francia. Francia es un país basado en la diversidad, donde todos pueden prosperar y encontrar su lugar».