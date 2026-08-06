Los planes de fichajes veraniegos del Barcelona se han topado con la firme postura del Racing respecto al futuro de Salinas. El defensa adolescente, que ha impresionado por su versatilidad tanto como lateral izquierdo como central, ocupa un lugar destacado en la lista de objetivos del conjunto catalán, que busca reforzar su profundidad defensiva. Sin embargo, el director deportivo del Racing, Chema Aragon, ha dejado muy claro que el club no se dejará presionar para cerrar una operación a precio de saldo por el talento de 19 años, según Mundo Deportivo.

La diferencia económica entre ambos clubes sigue siendo importante a estas alturas del mercado de fichajes. Aunque, según las informaciones, el Barcelona ya ha mostrado su interés con una propuesta cercana a los 6 millones de euros, el Racing se mantiene firme en exigir los 16 millones de euros íntegros estipulados en el contrato del jugador.