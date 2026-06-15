Tras la Eurocopa 2024, Williams pudo fichar por el Barcelona, su destino soñado. Pero optó por seguir en el Athletic Club, donde juega desde los 12 años.
Una de las razones fue la promesa que le hizo a su hermano mayor, Iñaki, también jugador del Bilbao: deseaba compartir un año más de cancha y, sobre todo, disputar la final de la Europa League 2025 en casa, en San Mamés. Llegaron lejos: en la ida de semifinales Williams marcó cuatro goles y dio dos asistencias, pero en la vuelta el Bilbao no pudo con el Manchester United.
Antes, había brillado en la vuelta de octavos contra la Roma: su doblete remontó el 1-2 de la ida y llevó el marcador global a un 3-1. En conjunto, la temporada 2024/25 fue decente, aunque sin brillar, y las lesiones le afectaron cada vez más.
Aun así, en verano de 2025 volvió a ser codiciado: el Barça y el Bayern, que luego fichó a Luis Díaz, lo tantearon. El campeón alemán le ofreció un alto salario, pero sus esfuerzos fueron en vano.