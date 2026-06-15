En la Eurocopa 2024, Williams fue una revelación. Junto al entonces adolescente Lamine Yamal, formó una dupla de extremos españoles que encantó a todos. Con su espectacular estilo y sus furiosos regates, brilló una y otra vez. Además, su arte resultó eficaz: el jugador de 21/22 años aportó mucho al equipo.

España acabó ganando la Euro y Williams, autor del primer gol en la final ante Inglaterra (2-1), fue nombrado mejor jugador del partido. «Todavía no somos conscientes de lo logrado», declaró radiante tras el triunfo de Berlín. «Esto es para todos los que creyeron en mí desde el principio. [...] La gente ahora me conoce mejor y me muestra mucho respeto. Lo valoro mucho. Trabajo duro para ser uno de los mejores en mi posición».

Durante la Eurocopa de Alemania se le consideró uno de los mejores extremos del mundo. Por eso, pocos imaginaban que, a sus 23 años, seguiría en Bilbao a puertas del Mundial 2026, y menos aún que hoy esté lejos de los mejores en su posición.