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Nico WilliamsGetty Images
Oliver Maywurm

Traducido por

El que fuera fichaje soñado del Bayern vivió una temporada de pesadilla. Ahora, Nico Williams está en una encrucijada en el Mundial

World Cup
FEATURES
España vs Cabo Verde
España
N. Williams

En la Eurocopa 2024 alcanzó su máximo esplendor, pero su fichaje por un club de primera categoría fracasó en dos ocasiones. Ahora, Nico Williams está lejos de los mejores: ¿revertirá su suerte en el Mundial?

Nico Williams deja atrás dos veranos turbulentos. En 2024 deslumbró sobre el campo; en 2025 acaparó portadas por asuntos ajenos al juego. Este verano de 2026 puede definir su futuro.

Tras brillar en 2024 y vivir un 2025 alejado de los focos, el extremo se enfrenta a una encrucijada: ¿confirmará su talento o caerá en el olvido?

  • En la Eurocopa 2024, Williams fue una revelación. Junto al entonces adolescente Lamine Yamal, formó una dupla de extremos españoles que encantó a todos. Con su espectacular estilo y sus furiosos regates, brilló una y otra vez. Además, su arte resultó eficaz: el jugador de 21/22 años aportó mucho al equipo.

    España acabó ganando la Euro y Williams, autor del primer gol en la final ante Inglaterra (2-1), fue nombrado mejor jugador del partido. «Todavía no somos conscientes de lo logrado», declaró radiante tras el triunfo de Berlín. «Esto es para todos los que creyeron en mí desde el principio. [...] La gente ahora me conoce mejor y me muestra mucho respeto. Lo valoro mucho. Trabajo duro para ser uno de los mejores en mi posición».

    Durante la Eurocopa de Alemania se le consideró uno de los mejores extremos del mundo. Por eso, pocos imaginaban que, a sus 23 años, seguiría en Bilbao a puertas del Mundial 2026, y menos aún que hoy esté lejos de los mejores en su posición.

    • Anuncios
  • Nico WilliamsGetty Images

    ¿Rechazó Nico Williams al Barcelona en 2024 por una promesa a su hermano?

    Tras la Eurocopa 2024, Williams pudo fichar por el Barcelona, su destino soñado. Pero optó por seguir en el Athletic Club, donde juega desde los 12 años.

    Una de las razones fue la promesa que le hizo a su hermano mayor, Iñaki, también jugador del Bilbao: deseaba compartir un año más de cancha y, sobre todo, disputar la final de la Europa League 2025 en casa, en San Mamés. Llegaron lejos: en la ida de semifinales Williams marcó cuatro goles y dio dos asistencias, pero en la vuelta el Bilbao no pudo con el Manchester United.

    Antes, había brillado en la vuelta de octavos contra la Roma: su doblete remontó el 1-2 de la ida y llevó el marcador global a un 3-1. En conjunto, la temporada 2024/25 fue decente, aunque sin brillar, y las lesiones le afectaron cada vez más.

    Aun así, en verano de 2025 volvió a ser codiciado: el Barça y el Bayern, que luego fichó a Luis Díaz, lo tantearon. El campeón alemán le ofreció un alto salario, pero sus esfuerzos fueron en vano.

  • Nico Williams: «La puerta del Barça se ha cerrado para siempre»

    El deseo de Williams de cambiar de aires molestó en Bilbao. Desconocidos grafitaron un mural donde aparecía con su hermano Iñaki y le escribieron: «Tanto si te vas como si te quedas, has perdido nuestro respeto». El Athletic le respaldó, aunque él prefería volver al Barça.

    Por eso rechazó una primera oferta de renovación y, a finales de junio de 2025, ya se hablaba de un precontrato con el Barça, donde esperaba jugar con su amigo Yamal y encajar en el estilo de Hansi Flick.

    Sin embargo, a principios de julio de 2025 se confirmó que no iría al Barça, que ya lo esperaba. Finalmente firmó un contrato de larga duración en Bilbao, hasta 2035. En el vídeo de la renovación, Williams aludió a las pintadas y añadió «2035» sobre su retrato.

    «A la hora de tomar decisiones, lo más importante para mí es escuchar a mi corazón», dijo Williams en el vídeo de presentación en Instagram. «Estoy donde quiero estar, con mi gente. Este es mi hogar». En Barcelona la decisión provocó gran decepción: al parecer, el internacional español ni siquiera rechazó personalmente la oferta, lo que enfrió aún más su relación con el Camp Nou. «La puerta está cerrada para él para siempre», citó RAC1 a una fuente del Barça.

  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams ha tenido una temporada desastrosa

    Tras no poder fichar por el club de sus sueños, Williams se centró en las ventajas de seguir en Bilbao. «Tenemos una temporada larga con grandes retos, como la Liga de Campeones, y qué mejor que vivirla con el club de mi vida. Quiero seguir haciendo historia», declaró tras su renovación.

    Tras brillar con España en la semifinal de la Liga de Naciones contra Francia en junio de 2025 (un gol y una asistencia en la victoria 5-4), quiere dejar atrás el malestar que generó su posible salida y volver a ser referente. Sobre todo porque tenía muchas ganas de jugar la Liga de Campeones.

    La temporada 2025/26 empezó bien: en la primera jornada marcó un gol y dio dos asistencias en la victoria 3-2 sobre el Sevilla, pero pronto se diluyó. En la Liga de Campeones, donde el Bilbao quedó eliminado tras la fase de grupos, solo fue titular dos veces por lesión; sumó apenas tres partidos y pasó casi desapercibido.

    La ingle, en especial, le causó problemas y, para un estilo de juego basado en dinamismo, cambios de dirección y manejo ágil del balón, cualquier limitación física resultó un veneno. Así, nunca alcanzó su mejor nivel y tuvo que luchar constantemente para recuperarse. En la última jornada se resintió del muslo y llegó a temer por su plaza en el Mundial 2026.

  • ¿Podrá Nico Williams volver a brillar en el Mundial?

    Williams, lesionado en septiembre de 2025 durante un 6-0 ante Turquía en la eliminatoria mundialista, no ha vuelto a jugar con la selección.

    Pese a ello, el seleccionador Luis de la Fuente lo incluye en la lista para el Mundial, consciente de su importancia en la Eurocopa y sin querer prescindir de él.

    Al igual que Lamine Yamal, lesionado en abril, Williams ha vuelto hace poco a los entrenamientos. Los problemas en el muslo parecen superados, aunque su presencia el lunes contra Cabo Verde aún no está confirmada. Si está al 100 %, su velocidad lo convierte en la primera opción para la banda.

    De estar al 100 %, su velocidad lo mantendría como primera opción. ¿Será este verano otra vez agitado para Williams?

  • Nico Williams: sus participaciones en torneos con la selección española hasta la fecha

    Mundial 2022:


    Partidos disputados

    4

    Goles

    0

    Asistencias

    0

    Resultados

    Octavos de final

    Eurocopa 2024:


    Partidos

    6

    Goles

    2

    Asistencias

    1

    Resultado

    Campeón de Europa


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