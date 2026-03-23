El punto más bajo de una semana agridulce: Trent Alexander-Arnold, sancionado con el banquillo en el Real Madrid

Según explica «Marca», el jugador de 27 años habría llegado tarde a una sesión de entrenamiento poco antes, lo que le costó la titularidad en el once habitual. No se sospechaba que hubiera motivos deportivos, ya que «TAA» había mostrado un rendimiento claramente superior al de su suplente, Dani Carvajal, en las últimas semanas. El capitán aún no ha recuperado el 100 % de su forma tras su lesión de rodilla.

Tampoco era necesario un descanso para recuperarse, ya que entre el partido de la Liga de Campeones contra el Manchester City del martes y el duelo de Liga contra el Atlético del domingo hubo varios días para descansar.

El entrenador Arbeloa desmintió rotundamente tras el pitido final las interpretaciones y los informes sobre una medida disciplinaria: «No, no», comenzó. «Simplemente alineo al mejor once posible en cada partido. Juega el equipo que considero más adecuado. Carvajal ha hecho un buen partido».

A los 63 minutos, el veterano fue sustituido por Alexander-Arnold. En el minuto 72, TAA asistió a Vinicius Jr. en el gol decisivo del partido.