A mediados de marzo, el Daily Echo abrió un artículo sobre Daniel Peretz en el Southampton FC con una emotiva introducción. «Por mucho que te adviertan que no te enamores de un jugador cedido, resulta difícil cuando este juega como Daniel Peretz», escribió el principal periódico sensacionalista de la zona. Ahora, resistirse es imposible: Peretz se ha convertido en el talismán del Southampton y en el rostro de una sorprendente racha de éxitos.
Traducido por
«El punto álgido de mi carrera»: la increíble racha de éxitos de un jugador cedido por el FC Bayern
Esta historia destaca porque empezó en plena crisis. Peretz llegó cedido al Southampton en invierno por seis meses procedente del Bayern. Nadie estaba bien: ni el portero israelí de 25 años, ni el club de la costa sur de Inglaterra, ni sus aficionados.
Tras dos años como suplente en Múnich, en verano de 2025 se fue cedido al Hamburgo SV, convencido de ser titular; sin embargo, perdió la titularidad ante Daniel Heuer Fernandes. Profundamente decepcionado, se quejó públicamente y en enero se negó a entrenar para forzar un nuevo traspaso.
El Southampton, entonces en segunda división, lo fichó. Tras descender de la Premier, el club buscaba ascender de inmediato, pero cuando llegó Peretz llevaba seis partidos sin ganar y estaba en el puesto 15.
- Getty Images Sport
¿Peretz en Southampton: ¿ascenso y final de la FA Cup?
Tras perder el debut contra el Hull City, el Southampton encadenó 16 victorias y cuatro empates en 20 partidos. A dos jornadas del final, los Saints son cuartos y tienen casi garantizada la fase de ascenso; incluso conservan opciones de alcanzar el segundo puesto, que otorga el ascenso directo. El Coventry City, ya campeón, tiene el pase asegurado.
Además, la racha los llevó a las semifinales de la FA Cup, donde eliminaron al Fulham y, luego, al líder Arsenal.
En semifinales, el Southampton se medirá al Manchester City el sábado a las 18:15 h en Wembley. En la final aguardará el vencedor del Chelsea-Leeds.
- AFP
Daniel Peretz elogia al Southampton y la Championship.
«Me siento mejor que nunca. Parece que he llegado al punto álgido de mi carrera», declaró Peretz recientemente a Transfermarkt. «El Southampton y yo somos una combinación perfecta. Adoro la ciudad, el club y la liga; todo me hace sentir como en casa. Este ambiente me ayuda a rendir al máximo».
«Me siento como en casa y eso ayuda a rendir bien, porque percibo que todos me apoyan y quieren». Mientras otros ven la Championship, con sus 46 jornadas, como una trituradora, él asegura: «Me encanta esta liga, es muy intensa». Tras dos años y medio como suplente, con solo nueve partidos con el Bayern y el HSV, esta liga es «justo lo que necesitaba».
Desde diciembre, el técnico del Southampton es el alemán de 33 años Tonda Eckert, quien trabajó en las categorías inferiores del Bayern y del RB Leipzig. Eckert lo define como «un ganador» y añade: «La positividad de Daniel es contagiosa; pocos porteros transmiten tanta energía al equipo».
- Getty Images Sport
El Southampton tiene una opción de compra sobre Daniel Peretz.
Semifinal de la FA Cup contra el City y recta final en la lucha por el ascenso... ¿y luego? El contrato de Peretz con el Bayern, que lo fichó en 2023 al Maccabi Tel Aviv por cinco millones de euros, dura hasta 2028. El Southampton tiene una opción de compra de ocho millones. En una entrevista con Transfermarkt, reconoció que sería «lo lógico» jugar la próxima temporada en la Premier con los “Saints”.
Eso sí, Peretz añade: «El Bayern sigue en mi corazón». Pero, al igual que Alexander Nübel (29), cedido al VfB Stuttgart, no tiene futuro en Múnich. Si Manuel Neuer (40) se queda un año más, su sucesor designado, Jonas Urbig (22), seguirá como segundo. Si Neuer se retira, Urbig ascenderá y se buscará un suplente con experiencia; Sport Bild menciona a Daniel Heuer Fernandes (33), quien el año pasado le ganó la titularidad a Peretz en el HSV.
Por si fuera poco, la portería del Southampton también vive un culebrón: los Saints tienen cedidos a sus dos últimos guardametas titulares. Aaron Ramsdale (27), que jugó en el descenso, milita ahora en el Newcastle United, mientras que Gavin Bazunu (24), titular a inicio de curso, fue cedido al Stoke City tras la llegada de Peretz.
La clasificación actual de la Championship
Pl. Equipo Pts. Goles Dif. Puntos 1 Coventry City 44 90:44 46 89 2 Ipswich Town 43 75:45 30 79 3 Millwall FC 44 61:48 13 79 4 Southampton FC 44 77:53 24 76 5 Middlesbrough FC 44 65:44 21 76 6 Wrexham AFC 44 66:60 6 70 7 Hull City 44 67:63 4 70 8 Derby County 44 63:55 8 66 9 Norwich City 44 61:53 8 64 10 Birmingham City 44 54:54 0 60 11 Swansea City 44 53:57 -4 60 12 Bristol City 44 56:57 -1 59 13 Queens Park Rangers 44 59:67 -8 58 14 Sheffield United 44 62:62 0 57 15 Watford FC 44 52:56 -4 57 16 Preston North End 44 51:57 -6 57 17 Stoke City 44 50:51 -1 55 18 West Bromwich Albion 44 47:56 -9 52 19 Blackburn Rovers 45 42:55 -13 52 20 Portsmouth FC 44 45:62 -17 51 21 Charlton Athletic 44 41:54 -13 50 22 Oxford United 44 41:56 -15 44 23 Leicester City 44 56:67 -11 42 24 Sheffield Wednesday 44 26:84 -58 -3