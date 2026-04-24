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Coventry City v Southampton - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Nino Duit

Traducido por

«El punto álgido de mi carrera»: la increíble racha de éxitos de un jugador cedido por el FC Bayern

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D. Peretz

Desde su llegada en invierno, cedido por el Bayern, Daniel Peretz ha liderado un impresionante repunte del Southampton. Ahora el club aspira al ascenso a la Premier League y a la final de la FA Cup.

A mediados de marzo, el Daily Echo abrió un artículo sobre Daniel Peretz en el Southampton FC con una emotiva introducción. «Por mucho que te adviertan que no te enamores de un jugador cedido, resulta difícil cuando este juega como Daniel Peretz», escribió el principal periódico sensacionalista de la zona. Ahora, resistirse es imposible: Peretz se ha convertido en el talismán del Southampton y en el rostro de una sorprendente racha de éxitos.

  • Esta historia destaca porque empezó en plena crisis. Peretz llegó cedido al Southampton en invierno por seis meses procedente del Bayern. Nadie estaba bien: ni el portero israelí de 25 años, ni el club de la costa sur de Inglaterra, ni sus aficionados. 

    Tras dos años como suplente en Múnich, en verano de 2025 se fue cedido al Hamburgo SV, convencido de ser titular; sin embargo, perdió la titularidad ante Daniel Heuer Fernandes. Profundamente decepcionado, se quejó públicamente y en enero se negó a entrenar para forzar un nuevo traspaso. 

    El Southampton, entonces en segunda división, lo fichó. Tras descender de la Premier, el club buscaba ascender de inmediato, pero cuando llegó Peretz llevaba seis partidos sin ganar y estaba en el puesto 15.

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  • Coventry City v Southampton - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    ¿Peretz en Southampton: ¿ascenso y final de la FA Cup?

    Tras perder el debut contra el Hull City, el Southampton encadenó 16 victorias y cuatro empates en 20 partidos. A dos jornadas del final, los Saints son cuartos y tienen casi garantizada la fase de ascenso; incluso conservan opciones de alcanzar el segundo puesto, que otorga el ascenso directo. El Coventry City, ya campeón, tiene el pase asegurado. 

    Además, la racha los llevó a las semifinales de la FA Cup, donde eliminaron al Fulham y, luego, al líder Arsenal. 

    En semifinales, el Southampton se medirá al Manchester City el sábado a las 18:15 h en Wembley. En la final aguardará el vencedor del Chelsea-Leeds.

  • FBL-ENG-FACUP-FULHAM-SOUTHAMPTONAFP

    Daniel Peretz elogia al Southampton y la Championship.

    «Me siento mejor que nunca. Parece que he llegado al punto álgido de mi carrera», declaró Peretz recientemente a Transfermarkt. «El Southampton y yo somos una combinación perfecta. Adoro la ciudad, el club y la liga; todo me hace sentir como en casa. Este ambiente me ayuda a rendir al máximo». 

    «Me siento como en casa y eso ayuda a rendir bien, porque percibo que todos me apoyan y quieren». Mientras otros ven la Championship, con sus 46 jornadas, como una trituradora, él asegura: «Me encanta esta liga, es muy intensa». Tras dos años y medio como suplente, con solo nueve partidos con el Bayern y el HSV, esta liga es «justo lo que necesitaba». 

    Desde diciembre, el técnico del Southampton es el alemán de 33 años Tonda Eckert, quien trabajó en las categorías inferiores del Bayern y del RB Leipzig. Eckert lo define como «un ganador» y añade: «La positividad de Daniel es contagiosa; pocos porteros transmiten tanta energía al equipo».

  • RB Leipzig v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    El Southampton tiene una opción de compra sobre Daniel Peretz.

    Semifinal de la FA Cup contra el City y recta final en la lucha por el ascenso... ¿y luego? El contrato de Peretz con el Bayern, que lo fichó en 2023 al Maccabi Tel Aviv por cinco millones de euros, dura hasta 2028. El Southampton tiene una opción de compra de ocho millones. En una entrevista con Transfermarkt, reconoció que sería «lo lógico» jugar la próxima temporada en la Premier con los “Saints”. 

    Eso sí, Peretz añade: «El Bayern sigue en mi corazón». Pero, al igual que Alexander Nübel (29), cedido al VfB Stuttgart, no tiene futuro en Múnich. Si Manuel Neuer (40) se queda un año más, su sucesor designado, Jonas Urbig (22), seguirá como segundo. Si Neuer se retira, Urbig ascenderá y se buscará un suplente con experiencia; Sport Bild menciona a Daniel Heuer Fernandes (33), quien el año pasado le ganó la titularidad a Peretz en el HSV. 

    Por si fuera poco, la portería del Southampton también vive un culebrón: los Saints tienen cedidos a sus dos últimos guardametas titulares. Aaron Ramsdale (27), que jugó en el descenso, milita ahora en el Newcastle United, mientras que Gavin Bazunu (24), titular a inicio de curso, fue cedido al Stoke City tras la llegada de Peretz.

  • La clasificación actual de la Championship

    Pl.EquipoPts.GolesDif.Puntos
    1Coventry City4490:444689
    2Ipswich Town4375:453079
    3Millwall FC4461:481379
    4Southampton FC4477:532476
    5Middlesbrough FC4465:442176
    6Wrexham AFC4466:60670
    7Hull City4467:63470
    8Derby County4463:55866
    9Norwich City4461:53864
    10Birmingham City4454:54060
    11Swansea City4453:57-460
    12Bristol City4456:57-159
    13Queens Park Rangers4459:67-858
    14Sheffield United4462:62057
    15Watford FC4452:56-457
    16Preston North End4451:57-657
    17Stoke City4450:51-155
    18West Bromwich Albion4447:56-952
    19Blackburn Rovers4542:55-1352
    20Portsmouth FC4445:62-1751
    21Charlton Athletic4441:54-1350
    22Oxford United4441:56-1544
    23Leicester City4456:67-1142
    24Sheffield Wednesday4426:84-58-3
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