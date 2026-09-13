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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

El puño de Maresca y la libertad de Carrick: dos secretos contradictorios que rigen el derbi de Mánchester

FEATURES
M. Carrick
E. Maresca
Manchester United vs Manchester City
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Manchester City
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Batalla fuera de las líneas: el orden choca con el caos

Los objetivos pueden parecerse, las distancias pueden acortarse y el deseo de recuperar la cima puede ser común, pero el camino hacia el éxito no siempre es el mismo. Y esto es precisamente lo que se impone antes del enfrentamiento entre el City y el United en el esperado derbi de Mánchester, donde la disputa no tiene que ver únicamente con lo que ocurra dentro del terreno de juego, sino también con la filosofía que cada equipo llevará al escenario del duelo.

Entre las sedes de ambos clubes hay una distancia que no supera las cinco millas, y a ambos los une una ambición compartida que consiste en volver a competir por el liderato de la Premier League, pero la similitud termina prácticamente ahí. A nivel táctico, los dos equipos avanzan en direcciones diferentes; el Manchester City se apoya en una estructura rígida basada en el posicionamiento preciso y la disciplina en los movimientos, mientras que el Manchester United, dirigido por Michael Carrick, concede a sus jugadores un mayor margen para tomar decisiones y moverse con libertad según el desarrollo del partido.

A menudo, los mejores equipos del mundo tienden a adoptar ideas cercanas, especialmente cuando se trata de la posesión, el control y el intercambio de posiciones. Así quedó claramente reflejado en la final de la Liga de Campeones de la temporada pasada entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, donde ambos equipos se apoyaron en principios tácticos similares basados en el control del balón y el intercambio de posiciones, manteniendo la estructura básica del equipo.

Pero el derbi de Mánchester ofrece un modelo diferente; Maresca quiere que cada jugador permanezca en el lugar que sirve al sistema, mientras que Carrick prefiere conceder a sus jugadores una mayor libertad para moverse y tomar decisiones.

  • Pep Guardiola and Enzo MarescaImago-Images

    El control frente a la libertad: dos filosofías en un mismo campo

    Maresca está claramente influido por la escuela a la que pertenece su antiguo mentor Pep Guardiola, por lo que no resulta extraño que el control del balón y la reducción de la improvisación sean dos de los pilares fundamentales sobre los que se asienta su estilo.

    El técnico italiano siempre ha comparado el fútbol con el ajedrez, donde cada pieza se mueve según su posición y su relación con el resto de las piezas. De ahí surge la dependencia del concepto del "juego de posición", que otorga a cada jugador una función y una ubicación claras durante las distintas fases del juego.

    La idea básica de Maresca consiste en reducir el margen de incertidumbre. Cuanto mayor sea el conocimiento que tengan los jugadores sobre las posiciones de sus compañeros y sus movimientos previsibles, más rápida será la toma de decisiones y más estable será el sistema.

    Por el contrario, el estilo de Carrick no carece de principios de posicionamiento, pero no les concede el mismo lugar que ocupan en la filosofía de Maresca. El entrenador inglés prefiere dar a algunos de sus jugadores libertad para leer el partido, en lugar de obligarlos siempre a ocupar posiciones y realizar movimientos predeterminados.

    Esto se hace evidente en su trato con el joven centrocampista Kobbie Mainoo, ya que Carrick se preocupó por no cargarlo con una enorme cantidad de instrucciones y se limitó a ofrecerle algunas indicaciones sencillas relacionadas con el posicionamiento, dándole la confianza para tomar sus propias decisiones.

    Y aquí se aprecia la diferencia esencial: Maresca quiere que el jugador sepa dónde debe estar antes de que le llegue el balón, mientras que Carrick quiere que entienda la situación y luego decida hacia dónde debe moverse.


    • Anuncios
  • Michael Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL

    ¿Cómo construye Carrick el sistema del United?

    Pese al carácter flexible que distingue al Manchester United, el equipo no juega de forma improvisada, sino que se apoya en un conjunto de reglas que dotan a esa libertad de un marco bien definido.

    Los dos centrales mantienen sus posiciones de manera estable durante la fase de construcción del juego, mientras que el mediocampista más retrasado asume la responsabilidad de ayudar a sacar el balón desde atrás. Puede hacerlo desplazándose junto al otro centrocampista o retrocediendo hasta la línea defensiva para formar temporalmente un trío defensivo junto a los dos centrales.

    En el segundo caso, el otro centrocampista permanece en el corazón del campo, lo que le da al United una opción adicional para el pase en profundidad.

    Los laterales, por su parte, parten desde sus posiciones naturales en las bandas durante la construcción del juego, pero avanzan posteriormente en función de la posición del extremo. En algunos casos, uno de ellos permanece sobre la línea de banda para dar amplitud al campo, mientras que el otro se desplaza hacia un espacio más profundo.

    En el último tercio, el número 10 y el delantero retroceden en ocasiones para formar juntos un dúo ofensivo flexible, capaz de intercambiar posiciones y generar problemas constantes a la defensa rival.

    Estos movimientos no surgen de la nada, sino que sirven a un conjunto de objetivos tácticos. Cuando el centrocampista defensivo retrocede para formar una línea defensiva de tres jugadores, el United puede crear superioridad numérica frente a los equipos que presionan con dos delanteros. Esto le da al equipo opciones adicionales para salir de la presión, en lugar de depender de los balones largos.

    Y cuando el United se enfrenta a un equipo que defiende de forma estrecha, los laterales se convierten en un arma importante para dar amplitud al campo. La presencia de jugadores en las bandas obliga al rival a tomar una decisión difícil: ¿continúa posicionándose en el interior o se desplaza hacia afuera para vigilar al lateral?

    Y si el rival opta por moverse hacia las bandas, aparecen los espacios en el corazón del campo ante los jugadores del United.

    La paradoja es que los hombres de Carrick no evitan jugar en profundidad ni siquiera cuando la zona está congestionada. Al contrario, esa aglomeración puede formar parte del plan, porque agrupar al rival en torno al balón crea mayores espacios en las bandas y, además, permite al United prepararse mejor para recuperar el balón en cuanto lo pierde.

    Por lo tanto, la flexibilidad ofensiva se relaciona también con la idea de la presión tras pérdida; cuantos más jugadores del United estén cerca del balón en el momento de perderlo, mayores serán las opciones de recuperarlo con rapidez.


  • Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL

    Carrick da libertad a sus jugadores, y Maresca marca los límites

    La filosofía de Carrick se manifiesta con mayor claridad cuando se trata de jugadores capaces de marcar la diferencia desde más de una posición. Si Bruno Fernandes o Cunha consideran que la mejor decisión es acercarse al balón y desplazarse hacia la banda en lugar de permanecer en el interior, tienen la libertad de hacerlo.

    Y es aquí donde los defensas rivales se enfrentan a un verdadero dilema. Si dejan que el jugador se mueva con libertad, el United puede generar una superioridad numérica cerca del balón y salir de la presión. Y si los defensas deciden seguirle, su movimiento abre espacios en otras zonas que otro jugador puede aprovechar.

    Así, el United se convierte en un equipo difícil de anticipar, porque la decisión final no siempre está predeterminada, sino que depende de la lectura que hagan los jugadores de la situación, según informó "BBC Sport".

    Maresca, en cambio, contempla la libertad desde un ángulo completamente distinto. El técnico afirmó en declaraciones anteriores que la libertad no significa para él la capacidad del jugador de moverse por todas partes, porque eso se convierte en caos, sino que significa que el jugador sea capaz de hacer lo que considere adecuado en la posición en la que recibe el balón. Y esto resume la filosofía del City.


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  • Michael Carrick Man Utd 2:1Getty/GOAL

    El orden primero VS libertad con reglas, no caos

    Cuando tienen la posesión del balón, los jugadores del Manchester City ocupan zonas concretas según el esquema táctico que adopta el equipo, ya sea una construcción en forma de 3-2-5 o de 3-1-3-3.

    Estos movimientos pueden parecer previsibles para el rival, pero eso no significa que sean fáciles de detener. El jugador conoce la posición de su compañero, conoce el espacio al que se supone que debe desplazarse y conoce también las opciones que aparecerán ante él tras el siguiente paso.

    Estos detalles hacen que el sistema sea cohesionado, de modo que el jugador no necesita cada vez idear una nueva solución desde cero.

    Mariscal señaló, tras el enfrentamiento ante el Coventry, que el poco tiempo que tuvo Iliman Ndiaye para entrenar con el equipo hizo que en algunos momentos se moviera de forma incorrecta u ocupara una posición equivocada.

    Este episodio revela hasta qué punto son importantes los detalles en un sistema que depende de la colocación. Pero este estilo tiene también una gran ventaja, pues incluso cuando el rival sabe lo que va a ocurrir, la velocidad de ejecución puede llegar a ser suficiente para frustrar los intentos de detenerlo.

    Por su parte, Carrick necesita encontrar una manera de dar libertad a sus jugadores sin que el equipo se convierta en un grupo de futbolistas que se mueven sin conexión entre sí. Por eso parece que el United se apoya en un conjunto de principios comunes que todos los jugadores conocen.

    Uno de los principios más destacados es agruparse alrededor del balón para atraer al rival y, a continuación, buscar rápidamente al jugador que se encuentra en el espacio libre. El equipo también recurre a la formación de triángulos en distintas zonas del campo para escapar de la presión. Así, cuando uno de los jugadores se prepara para recibir el balón, su compañero comienza a moverse para ser la siguiente opción de pase.

    Lo importante aquí es que estos triángulos no aparecen en lugares predeterminados, sino que se forman según la lectura que hacen los jugadores del momento. Y este es el punto que separa al United del City: ambos equipos poseen un lenguaje táctico común, pero los jugadores de Carrick disponen de un mayor margen para decidir dónde y cuándo emplear ese lenguaje.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Quién tiene la ventaja?

    No existe una única receta perfecta para el fútbol y, por ello, no se puede afirmar que el estilo de Maresca sea el correcto y el de Carrick el equivocado, o viceversa.

    El enfoque rígido otorga al equipo estabilidad y rapidez a la hora de ejecutar las ideas, además de permitir aplicar el sistema incluso cuando cambian algunos de los integrantes de la alineación. Sin embargo, el exceso de apego a las posiciones puede reducir en ocasiones el espacio para la creatividad individual.

    En cambio, el enfoque flexible concede a los jugadores creativos un mayor margen para influir, pero requiere un alto grado de compenetración, confianza y entendimiento, aspectos que no pueden construirse de la noche a la mañana.

    Quizá Bruno Fernandes represente el mejor ejemplo de cómo el United se beneficia de esta libertad, después de que su nivel mejorara de forma evidente tras la llegada de Carrick, antes de coronarse posteriormente con el premio al mejor jugador de la temporada en la Premier League.

    Por el contrario, surgieron interrogantes sobre la mejor manera de aprovechar el talento de Rayan Cherki en el Manchester City, sobre todo porque Guardiola prefería que el jugador permaneciera en las zonas entre líneas y cerca de Erling Haaland, en lugar de retroceder demasiado para recibir el balón.

    Maresca adoptó la misma idea, explicando que hay un plan para cada partido, y que Cherki puede retroceder en su propio campo para ayudar a controlar el ritmo del juego, pero cuando el balón llega al campo rival, debe estar situado en el lugar que le permita generar peligro.

    Al final, el derbi de Manchester ofrece un duelo entre dos escuelas distintas de pensamiento táctico. Una escuela que cree que el orden otorga a los jugadores la verdadera libertad, y otra que considera que el jugador necesita espacio para tomar decisiones, de modo que el equipo resulte más difícil de prever.

    Y queda la pregunta más importante: ¿triunfará el orden que impone Maresca o la libertad por la que apuesta Carrick?

    La respuesta no estará en la sala de reuniones ni en la pizarra del entrenador, sino sobre el terreno de juego, cuando los pequeños detalles empiecen a marcar la diferencia.


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