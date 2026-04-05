El domingo de Pascua, el PSV se proclamó campeón de Holanda. Los rojiblancos ganaron la Eredivisie con cinco jornadas de antelación, por 27.ª vez en su historia; la tercera consecutiva. El título se hizo matemático tras el empate a 0-0 entre el Feyenoord y el Volendam, gracias al cual el equipo de Eindhoven se colocó con 17 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que con solo 15 puntos en juego ya no puede alcanzar el primer puesto: 71 el PSV, 54 el Feyenoord. El equipo de Peter Bosz es el que ha conseguido el título antes en la historia del campeonato holandés, superando un récord que se mantenía desde 1978 y que pertenecía precisamente al PSV.
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El PSV se proclama campeón de Holanda con cinco jornadas de antelación: de Perisic a Man, los protagonistas de la victoria
EL PARTIDO DECISIVO
Una liga dominada de principio a fin por el equipo campeón, que, a la espera del final de la temporada, también ha establecido el récord de victorias consecutivas fuera de casa, con una racha de 14 triunfos como visitante. Ayer sábado, 4 de abril, el PSV se impuso por 4-3 al Utrecht en un partido que se mantuvo en vilo hasta el último momento y que se decidió con un gol del extremo nacido en 2002 Couhaib Driouech. Al día siguiente, todos estaban frente al televisor para ver el partido del Feyenoord; si no hubiera llegado la victoria, habría comenzado la fiesta: el equipo de Van Persie se quedó en un empate sin goles en casa del Volendam y así el PSV se proclamó campeón de Holanda.
LOS PROTAGONISTAS DE LA VICTORIA
La victoria final se debió sobre todo a los goles de Ismael Saibari, máximo goleador del PSV en la Eredivisie con 14 tantos; solo Ayase Ueda, del Feyenoord, le ha superado (por ahora) en la liga. Entre los protagonistas del equipo de Bosz también hay dos jugadores que pasaron por la Serie A: el exjugador del Inter Ivan Perisic, uno de los mejores de la plantilla en cuanto a rendimiento, y Denis Man, llegado del Parma en agosto de 2025 por algo menos de 9 millones. El mejor asistente es Joey Veerman, nacido en 1998, y hay que estar atentos al futuro de Ricardo Pepi, que a partir de la próxima temporada podría jugar en la Premier League tras haber llegado a un acuerdo con el Fulham.