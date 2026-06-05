El Bayern de Múnich quiere retener a Arijon Ibrahimovic para la próxima temporada, según Sky Sports. El entrenador Vincent Kompany está muy satisfecho con la evolución del internacional juvenil alemán y planea contar con él. Kompany busca utilizarlo en un papel similar al que desempeñó Raphael Guerreiro en Múnich. Sin embargo, varios clubes también están interesados en el jugador.
Traducido por
El PSV se enfrenta a dura competencia por el «favorito de Kompany»
- Getty Images
En su tercera temporada con el Bayern, el portugués volvió a ser suplente: jugó 29 partidos de Liga, marcó seis goles y dio tres asistencias a pesar de las lesiones. No le renovaron el contrato, así que Guerreiro deja el club tras tres años. Incluso se rumoreó que podría retirarse.
Ibrahimovic, que puede actuar en ambas bandas, podría sumar minutos por el intenso calendario. Además, el fichaje de Ismael Saibari, del PSV, se centra en el medio campo y se ha cancelado el traspaso de Anthony Gordon para la izquierda.
Según Sky, ahora le toca decidir a Ibrahimovic. Su contrato en Múnich vence en 2027 y, de rechazar la renovación, el club lo vendería.
Ibrahimovic habría recibido ofertas de la Premier League, la Bundesliga y la Eredivisie, ligas donde podría tener más minutos. En Alemania, Hoffenheim y Stuttgart siguen su situación. Según el diario «tz», el Bayern buscaría incluir una opción de recompra si se produce la venta. En el extranjero se le vincula con Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham, Crystal Palace y PSV.
Tras una cesión irregular en el Frosinone (23/24) y una breve etapa en el Lazio (19 minutos en 2025), el jugador se consolidó la temporada pasada en el 1. FC Heidenheim como titular y destacó en la lucha por la permanencia del FCH. Terminó la temporada con dos goles y cinco asistencias en 34 partidos de liga. Lo más valioso fue la confianza del entrenador Frank Schmidt, que le otorgó 2.346 minutos en el campo.
«Para mí era importante de antemano que me dieran muchos minutos de juego para poder demostrar mi valía. Lo he conseguido y por eso creo que ha sido un año muy bueno para mí», declaró tras despedirse del Heidenheim.