El PSV se enfrenta a dura competencia por el «favorito de Kompany»

En su tercera temporada con el Bayern, el portugués volvió a ser suplente: jugó 29 partidos de Liga, marcó seis goles y dio tres asistencias a pesar de las lesiones. No le renovaron el contrato, así que Guerreiro deja el club tras tres años. Incluso se rumoreó que podría retirarse.

Ibrahimovic, que puede actuar en ambas bandas, podría sumar minutos por el intenso calendario. Además, el fichaje de Ismael Saibari, del PSV, se centra en el medio campo y se ha cancelado el traspaso de Anthony Gordon para la izquierda.

Según Sky, ahora le toca decidir a Ibrahimovic. Su contrato en Múnich vence en 2027 y, de rechazar la renovación, el club lo vendería.