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¡El PSG vuelve a hacerlo! El equipo de Luis Enrique venció al Lens y se llevó otro título de la Ligue 1
De nuevo campeones en el Stade Bollaert-Delelis
En un duelo de alto riesgo que podía cerrar su campaña nacional, el PSG demostró por qué sigue siendo el referente en Francia. En la aplazada jornada 29, el futuro campeón visitó al segundo, Lens, y una victoria visitante sentenciaría el título. No defraudó y ganó 2-0, sumando un nuevo trofeo a la vitrina del Parc des Princes.
El primer gol lo marcó Khvicha Kvaratskhelia, que silenció a la afición local y recordó por qué es uno de los delanteros de élite de Europa. Cuando Lens presionaba en busca del empate, la defensa del PSG se mantuvo firme y Matvey Safonov realizó cuatro paradas decisivas. En el descuento, el joven Ibrahim Mbaye sentenció con el 2-0 y selló el título para el PSG.
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Una etapa histórica de dominio nacional
Este último triunfo es más que un trofeo: es un hito histórico para el club. Al ganar su quinto título consecutivo de la Ligue 1, la plantilla actual superó el récord anterior del club de cuatro triunfos seguidos (2012-2016). Este logro confirma el proyecto implacable de Qatar Sports Investments (QSI), que ha obtenido 12 títulos de liga en las 15 temporadas desde su llegada, en agosto de 2011.
Con 14 títulos de la máxima categoría, el PSG aventaja por cuatro a su histórico rival, el Saint-Étienne. Desde la llegada de QSI, solo Montpellier (2012), Mónaco (2017) y Lille (2021) han interrumpido su hegemonía. Esta racha de cinco años demuestra que la brecha entre el PSG y sus perseguidores nunca ha sido mayor.
Enrique sigue albergando dos sueños
Con el título de liga asegurado, Enrique se centra en un final de temporada histórico. El Lens se prepara para la final de la Copa de Francia contra el Niza el 22 de mayo, mientras que el PSG aspira al mayor trofeo: la Liga de Campeones. Los nuevos campeones se medirán al Arsenal en la final el 30 de mayo.
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La situación actual en la Ligue 1
Aunque la lucha por el título ha terminado, aún quedan objetivos en juego. PSG y Lens ya tienen su plaza en la fase de grupos de la nueva Liga de Campeones, con 76 y 67 puntos respectivamente. La lucha por el tercer y cuarto puesto sigue abierta: Lille es tercero con 61 puntos, Lyon cuarto con 60 y Rennes quinto con 59, mientras la temporada alcanza su punto álgido.