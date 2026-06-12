Las negociaciones avanzan rápido: el club inglés ya informó al PSG de sus exigencias económicas para vender a Fernandes, y el club parisino prepara una renovación de plantilla para este verano.

Para evitar la competencia del Manchester United y el Real Madrid, Campos ha contactado con el club londinense, que pide 80 millones de euros por Fernandes. También han mantenido conversaciones preliminares por Summerville, con un precio exigido por el West Ham de unos 50 millones de euros.