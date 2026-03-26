¡El PSG se sale con la suya! El vigente campeón de la Liga de Campeones se lleva la ventaja de cara a los cuartos de final contra el Liverpool tras aceptarse su polémica solicitud de aplazamiento

La decisión se produce en un momento en que los actuales campeones de Europa se disponen a defender su título frente a los gigantes de la Premier League. Al eliminar del calendario un partido de liga de alta intensidad, las autoridades francesas se han asegurado de que su club insignia se mantenga en plena forma física para la mayor cita del continente.

«A petición del París Saint-Germain y del RC Estrasburgo, con el fin de prepararse de la mejor manera posible para sus respectivos cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA y de la Liga de Conferencias de la UEFA, el Consejo de Administración de la LFP decidió por unanimidad, sin la participación de los clubes implicados, aplazar los partidos RC Lens – París Saint-Germain y Stade Brestois – RC Estrasburgo, correspondientes a la jornada 29 de la Ligue 1 McDonald’s, al miércoles 13 de mayo», ha declarado la LFP en un comunicado.

«Estas decisiones se ajustan al firme objetivo estratégico del Consejo de Administración de permitir que Francia mantenga su quinto puesto en la clasificación por coeficientes de la UEFA, que otorga cuatro plazas en la Liga de Campeones de la UEFA. Estas dos decisiones van acompañadas de una propuesta realizada al RC Lens para ajustar su calendario y adelantar el partido RC Lens-FC Nantes (jornada 33) al viernes 8 de mayo, en caso de que el París Saint-Germain se clasifique para las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA».