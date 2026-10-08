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El PSG se enfrenta a una gran crisis con su estadio, ya que su ambicioso plan de ampliación del Parque de los Príncipes a 70.000 asientos choca con un enorme obstáculo legal
Los planes del estadio del PSG afrontan un gran obstáculo
Es cada vez más probable que el PSG siga en el Parque de los Príncipes en el futuro. El club considera la compra y ampliación de su histórica casa como la vía preferida a seguir si la Ciudad de París acepta vender. Sin embargo, su ambición de transformar el estadio en un moderno recinto con capacidad para 70.000 espectadores será mucho más complicada de lo que se esperaba en un principio. La duración y la magnitud de las obras necesarias serían colosales.
- AFP
Polémico plan para destruir un tejado icónico
El prestigioso estudio de arquitectura Populous ha recomendado destruir la legendaria cubierta del Parque de los Príncipes. Este paso drástico se considera casi inevitable para aumentar de forma significativa el tamaño de las gradas y alcanzar el objetivo de una capacidad de 70.000 espectadores.
La propuesta ha provocado una intensa reacción en contra por parte de personas cercanas a Roger Taillibert, el arquitecto original que diseñó el estadio. Taillibert, que falleció en 2019, siempre quiso que el recinto se conservara en su forma original.
«El Parque de los Príncipes es una construcción única que forma parte de la historia de la arquitectura», explicó el arquitecto especializado en patrimonio Nicolas Buisson, según Foot01. «Tocar los pilares distorsiona por completo la imagen del edificio. Podemos trabajar el proyecto de una manera más precisa y encontrar otra vía».
La singular arquitectura del estadio limita las opciones de ampliación
El característico diseño en forma de cuenco del estadio ha hecho históricamente que cualquier ampliación espectacular sea increíblemente difícil. Las ideas anteriores se centraban en excavar el terreno para bajar el césped, lo que permitiría gradas más altas sin modificar la línea del techo.
Sin embargo, los recientes avances arquitectónicos han abierto la puerta a una reconstrucción completa de las gradas. El desafío ahora radica en equilibrar estas nuevas posibilidades con la preservación del carácter histórico del estadio.
Si se prohíbe a los arquitectos alterar el techo, temen que la capacidad máxima quede limitada a solo 60.000 asientos. Esta restricción crea un gran dilema para el club.
- AFP
Las amenazas legales podrían retrasar el proyecto del estadio
Limitar la capacidad a 60.000 asientos quizá no compense la enorme inversión financiera para Qatar Sports Investments. El grupo propietario se enfrenta a una decisión difícil sobre la viabilidad de todo el proyecto de ampliación.
También debe sortear un posible campo minado legal. La hija de Taillibert, en calidad de titular de los derechos, podría llevar al club a los tribunales si los nuevos planes arquitectónicos distorsionan la obra original de su padre.
Cualquier batalla legal supondría una enorme pérdida de tiempo para el PSG. El club debe ahora sopesar cuidadosamente sus opciones antes de comprometerse con una dirección arquitectónica definitiva.
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