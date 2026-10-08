El prestigioso estudio de arquitectura Populous ha recomendado destruir la legendaria cubierta del Parque de los Príncipes. Este paso drástico se considera casi inevitable para aumentar de forma significativa el tamaño de las gradas y alcanzar el objetivo de una capacidad de 70.000 espectadores.

La propuesta ha provocado una intensa reacción en contra por parte de personas cercanas a Roger Taillibert, el arquitecto original que diseñó el estadio. Taillibert, que falleció en 2019, siempre quiso que el recinto se conservara en su forma original.

«El Parque de los Príncipes es una construcción única que forma parte de la historia de la arquitectura», explicó el arquitecto especializado en patrimonio Nicolas Buisson, según Foot01. «Tocar los pilares distorsiona por completo la imagen del edificio. Podemos trabajar el proyecto de una manera más precisa y encontrar otra vía».