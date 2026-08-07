El PSG está cerca de cerrar el fichaje del portero del Parma Suzuki, mientras acelera su actividad en el mercado de verano. El campeón francés está deseando reforzar sus opciones tras la llegada oficial el jueves, por 50 millones de euros, del centrocampista del Mónaco Maghnes Akliouche.

L'Équipe y Corriere dello Sport informan de que el acuerdo por el internacional japonés de 23 años podría cerrarse en las próximas 48 horas. Sin embargo, las exigencias de Suzuki sobre su futuro papel ya están creando un dolor de cabeza a la cúpula parisina.