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El PSG se enfrenta a una complicación en el traspaso de Zion Suzuki, ya que el portero japonés exige ser titular
El PSG avanza en la búsqueda de Suzuki
El PSG está cerca de cerrar el fichaje del portero del Parma Suzuki, mientras acelera su actividad en el mercado de verano. El campeón francés está deseando reforzar sus opciones tras la llegada oficial el jueves, por 50 millones de euros, del centrocampista del Mónaco Maghnes Akliouche.
L'Équipe y Corriere dello Sport informan de que el acuerdo por el internacional japonés de 23 años podría cerrarse en las próximas 48 horas. Sin embargo, las exigencias de Suzuki sobre su futuro papel ya están creando un dolor de cabeza a la cúpula parisina.
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Portero japonés exige tener garantizados minutos de juego
Mientras el PSG sigue sin decidir cómo aprovechar mejor a Suzuki, el propio jugador tiene unas ambiciones muy claras. Tuttosport informa de que el guardameta insiste absolutamente en jugar con regularidad en el primer equipo en lugar de quedarse en el banquillo.
Tras completar una temporada entera en el Parma, donde disputó 22 partidos en todas las competiciones, Suzuki se niega a aceptar un papel de suplente. Esta postura mete presión al PSG, que actualmente no puede garantizarle un puesto en el once inicial. Los medios italianos señalan dos posibles caminos para el internacional japonés en el Parque de los Príncipes. El PSG podría mantener a Suzuki como suplente de Matvei Safonov o enviarlo de inmediato cedido por una temporada.
Se espera una oferta más alta en medio de la incertidumbre en la portería
El PSG se prepara para presentar una oferta mejorada después de que su propuesta inicial de 28 millones de euros más 5 millones en variables fuera rechazada. Suzuki, que suma 28 internacionalidades con Japón, sigue teniendo contrato con el conjunto italiano hasta 2029.
La operación en curso llega en un momento delicado para el club de la capital. Siguen existiendo dudas sobre el futuro de Lucas Chevalier, lo que complica aún más la estrategia a largo plazo del PSG en la portería. Después de haber invertido ya una importante cantidad en Akliouche, la directiva parisina debe actuar con rapidez para resolver su jerarquía de porteros antes de cerrar las negociaciones con el Parma.
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Próximos pasos en unas delicadas negociaciones de traspaso
Se espera que el PSG presente en las próximas horas su oferta revisada para cerrar el acuerdo con el Parma. Sin embargo, convencer a Suzuki de que acepte la hoja de ruta propuesta sigue siendo un obstáculo clave. Si el PSG opta por no darle a Suzuki un puesto de titular, una cesión podría satisfacer a todas las partes de cara a la próxima temporada. De lo contrario, la estrella japonesa podría replantearse su llegada a la capital francesa. La cúpula parisina debe equilibrar ahora las firmes exigencias de Suzuki con sus planes actuales para la portería, mientras intenta cerrar su segundo gran fichaje de la semana.
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