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El PSG se dispone a sumarse al Arsenal, el Barcelona y el Chelsea en la pugna por el fichaje de Julián Álvarez, después de que el delantero haya insinuado su salida del Atlético de Madrid
La visión táctica de Luis Enrique y el interés de los parisinos
La pugna por Álvarez ha dado un giro dramático con la aparición del PSG como serio aspirante, según el periodista francés Romain Collet Gaudin. Tras su magistral actuación en la Liga de Campeones contra el Tottenham, los informes sugieren que Luis Enrique es un gran admirador de la versatilidad y el ritmo de trabajo del delantero. El PSG considera al ganador del Mundial como un fichaje transformador para su línea de ataque, lo que podría suponer una rivalidad con el Barcelona —que lo ve como el heredero de Robert Lewandowski— y los gigantes de la Premier League, el Arsenal y el Chelsea, por su fichaje.
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La magistral actuación en la Liga de Campeones pone en alerta a los pretendientes
Los rumores sobre su posible traspaso se intensificaron después de que Álvarez arrollara al Tottenham en una histórica victoria por 5-2 en el partido de ida. Aprovechando los errores del equipo de Igor Tudor, Álvarez marcó dos goles esa noche. A pesar del revuelo, Álvarez intentó mantener los pies en la tierra tras el partido y declaró: «No tengo nada que decir. Son cosas de las que se habla, también se habla mucho en las redes sociales, todo el mundo publica su opinión y todo se exagera. Nunca he dicho nada, estoy bien aquí, muy feliz, compitiendo en todas las competiciones. Nunca he dicho nada, son solo rumores. Se saca de quicio. Estoy feliz en el Atlético, contento, luchando».
Incertidumbre sobre el próximo paso
Aunque se mostró feliz en el Atlético, el hecho de que el jugador de 26 años no descarte una posible salida ha mantenido al PSG y a otros interesados en alerta máxima. Cuando se le presionó para que aclarara si podría fichar por otro equipo para la temporada 2026-27, admitió: «¿Qué sé yo? Quizá sí, quizá no, nunca se sabe. Estoy muy feliz aquí. Es una pregunta que me hacen constantemente, pero estoy feliz. Estoy centrado en el día a día, trabajando para mejorar y darlo todo. Nunca he dicho nada malo del club. Estoy muy agradecido. La gente me ha mostrado su cariño y estoy muy feliz».
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Redescubrir la vanguardia clínica en el momento oportuno
El resurgimiento de Álvarez llega tras una racha de sequía a principios de 2026, ya que solo había marcado tres goles desde principios de año antes de su doblete en la competición europea. Al hablar de su vuelta a la forma, añadió: «Me ayuda a nivel personal, pero siempre he estado bien. Es solo cuestión de rachas; hubo un momento en el que no conseguía marcar, pero siempre doy el 100 %. Mis compañeros lo saben y lo valoran. Es lo que puedo aportar. Tener mejores o peores rachas forma parte del fútbol. Simplemente no me salían las cosas, pero como delantero, y teniendo en cuenta lo que represento y lo que siento por este equipo, quiero contribuir con goles y asistencias».
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