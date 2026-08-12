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El PSG se acerca a un sensacional fichaje de 55 millones de euros por un héroe del Mundial
El PSG acuerda un fichaje de 55 millones de euros por Torres
El PSG está a punto de completar el fichaje de Torres procedente del Barcelona. Según Sport, el conjunto parisino ha alcanzado un principio de acuerdo con el gigante catalán por un paquete total valorado en 55 millones de euros, incluyendo bonus. El club francés vio rechazada inicialmente una oferta de 40 millones de euros por parte del Blugrana antes de aumentar su propuesta a 50 millones fijos más 5 millones en variables. La cifra iguala la cantidad que pagó el Barcelona para fichar al jugador de 26 años en 2021.
Torres llega como reemplazo directo del delantero Goncalo Ramos, que se marchó al AC Milan a principios de este verano. El traspaso cubre un vacío importante en el ataque del PSG tras la salida del delantero portugués.
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La reunión con Enrique persuade al delantero español
Un factor clave detrás del movimiento es la presencia de Enrique, que entrenó a Torres durante su etapa al frente de la selección española. El técnico del PSG llamó personalmente al atacante para exponerle su proyecto táctico y prometerle muchos minutos mediante las rotaciones de la plantilla.
El entrenador siempre mostró una confianza total en Torres en el ámbito internacional, incluso cuando el delantero afrontaba duras críticas públicas. Además, ambos comparten una historia personal, ya que el héroe de la final del Mundial de 2026 salió anteriormente con la hija del técnico. Su fuerte respeto mutuo ayudó a convencer a Torres para elegir París en lugar de seguir en Cataluña. La intervención directa del entrenador resultó decisiva para asegurar el compromiso del atacante.
Infravalorado en el Barcelona pese a su impresionante estado de forma
Torres firmó una productiva temporada 2025-26 con el Barcelona, al marcar 16 goles en 33 partidos de Liga. Además, reforzó su reputación al desempeñar un papel protagonista en la conquista del Mundial 2026 por parte de España, marcando en la final.
A pesar de sus sólidas actuaciones, el jugador de 26 años rechazó las propuestas de renovación de la cúpula del Barcelona. Torres se sintió infravalorado por la directiva del club y decidió que un cambio de aires era necesario para su carrera. Su decisión de marcharse deja al Barcelona buscando soluciones, aunque el jugador siguió siendo popular entre sus compañeros en el vestuario blaugrana durante toda su etapa.
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Quedan por resolverse los últimos trámites antes del reconocimiento médico en París
Solo faltan ya los últimos trámites administrativos para que Torres se convierta oficialmente en jugador del PSG. Con un acuerdo establecido entre los dos clubes, se espera que el traspaso quede cerrado en las próximas horas o días.
Está previsto que Torres se presente el miércoles en el centro de entrenamiento del Barcelona. Sin embargo, lo hará principalmente para despedirse por última vez de sus compañeros y del personal antes de volar a Francia. A su llegada a París, el internacional español se someterá al reconocimiento médico antes de firmar su nuevo contrato, lo que dará a Enrique otra temible arma ofensiva.
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