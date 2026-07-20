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Moataz Bellah El Hadedy

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El PSG renuncia a fichar al jugador que también quieren el Real Madrid y el Barcelona

Fichajes
A. Bouaddi
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Barcelona
Real Madrid
Primera División

El París Saint-Germain ha retirado su interés por Ayyoub Bouaddi, joven mediocampista de 18 años del Lille. El campeón francés prefiere reforzar su plantilla con jugadores internos, lo que permite a Real Madrid y Barcelona liderar la carrera por esta promesa marroquí.

  • El París Cool protege su talento interno.

    El PSG ha decidido retirarse de la puja por fichar a la joya del LOSC Lille, Bouaddi, en el mercado de verano. Aunque realizó consultas preliminares sobre su disponibilidad a principios de temporada, los directivos han optado por descartar al joven centrocampista.

    Según L'Equipe, el club parisino prioriza otros objetivos y quiere dar continuidad a sus jóvenes talentos. Tras las renovaciones de Senny Mayulu, Fabián Ruiz y Lucas Beraldo, y el creciente papel de Désiré Doué, el club se siente cubierto en el centro del campo.


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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Los grandes del fútbol español siguen en la lucha

    Aunque el PSG se haya retirado de la puja, la carrera por fichar a Bouaddi continúa. Este mediocampista de 18 años sigue siendo uno de los talentos más codiciados de su generación, y sus actuaciones en el Mundial han llamado la atención de la élite europea. Real Madrid y Barcelona siguen muy interesados.

    Aunque aún no han presentado oferta oficial, la salida del PSG despeja el camino. Sin competencia local, Madrid o Barça podrían acelerar las negociaciones. Se le ve como un activo estratégico a largo plazo y muchos ojeadores creen que ya está listo para dar el salto a un grande europeo.

  • Récords históricos marcan un hito sin precedentes

    Tras ascender rápidamente en la cantera del Lille, Bouaddi se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Ligue 1 en alcanzar 50 partidos, superando el récord de edad que tenía Eden Hazard.

    Su madurez se reforzó en el Mundial 2026, donde Marruecos llegó a cuartos. Bouaddi jugó cinco partidos y se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular en esa ronda, solo tras Pelé.

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  • LOSC Lille v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    El Lille mantiene una sólida posición negociadora

    A pesar del frenesí del mercado de fichajes, el presidente del Lille, Olivier Letang, mantiene gran influencia institucional. Tras renovar al jugador hasta junio de 2029, el club no tiene presión económica para venderlo ahora a bajo precio.