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El PSG recibe un gran impulso: Ousmane Dembélé y Nuno Mendes vuelven a entrenarse antes del duelo contra el Manchester City
Enrique celebra el regreso de dos estrellas para la visita al Etihad
Enrique apunta a contar con sus principales armas ofensivas y defensivas para el trascendental partido de Champions League del miércoles contra el Manchester City. La plantilla del Paris Saint-Germain se vio reforzada este fin de semana con el regreso de Dembélé y Mendes al Campus PSG de Poissy.
Ambos jugadores habían recibido unos días adicionales de descanso tras un exigente parón internacional para asegurarse de llegar en plenas condiciones físicas a la recta final de octubre. Su presencia en los entrenamientos indica que el equipo parisino viajará al norte de Inglaterra con la plantilla prácticamente al completo para el duelo de la fase de liga.
Según informa L'Équipe, los servicios médicos y el cuerpo técnico planificaron cuidadosamente las fechas de sus regresos. Dembélé fue el primero en reaparecer en las instalaciones de entrenamiento el sábado, mientras que el internacional portugués Mendes se unió a sus compañeros el domingo. Este periodo de descanso planificado buscaba reducir la fatiga que suele afectar a los jugadores de élite durante el apretado calendario de otoño.
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El impulso ofensivo del PSG antes del duelo contra el Manchester City
El regreso de estas dos estrellas llega en un momento oportuno, dada la entidad del rival que les espera en el Etihad Stadium. Aunque el PSG ha arrancado con buenos resultados su campaña nacional, la visita al campeón de la Premier League supone un desafío de otro nivel.
El planteamiento táctico de Enrique depende en gran medida de la velocidad explosiva de Dembélé por la banda derecha y de las incorporaciones de Mendes por la izquierda. Contar con ambos en condiciones de ser titulares aporta la amplitud y el dinamismo necesarios para abrir una defensa del City que históricamente ha sufrido ante las transiciones de alta intensidad.
Gestionar la intensidad física de Dembélé
La decisión de dar descanso a Dembélé no fue solo una recompensa por sus compromisos internacionales, sino también una medida calculada a partir de datos físicos concretos. Ha trascendido que el propio Ousmane se mostró sorprendido por los importantes bajones físicos que sufrió a partir del minuto 60 en partidos de gran trascendencia de la Champions League la temporada pasada.
El cuerpo técnico del PSG es plenamente consciente de esta tendencia y está dando prioridad a que llegue fresco para que pueda mantener una alta intensidad durante al menos 60 o 70 minutos ante el equipo de Enzo Maresca. Con este periodo de recuperación, Enrique espera contar con una versión del exjugador del Barcelona capaz de mantener su volumen de esprints hasta bien entrada la segunda parte.
- Getty Images Sport
Novedades sobre las lesiones y la profundidad de la plantilla
Aunque las noticias sobre Mendes y Dembélé son muy positivas, la enfermería del PSG no está del todo vacía. El club no podrá contar con el joven Senny Mayulu para el desplazamiento a Manchester. El centrocampista sufrió una lesión muscular mientras estaba concentrado con las selecciones juveniles de Francia, lo que le impedirá formar parte de la convocatoria del primer equipo para el partido, una experiencia que habría sido valiosa para él. Pese a este pequeño contratiempo, el estado de salud general de la plantilla sigue siendo excelente en comparación con temporadas anteriores.
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