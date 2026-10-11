Enrique apunta a contar con sus principales armas ofensivas y defensivas para el trascendental partido de Champions League del miércoles contra el Manchester City. La plantilla del Paris Saint-Germain se vio reforzada este fin de semana con el regreso de Dembélé y Mendes al Campus PSG de Poissy.

Ambos jugadores habían recibido unos días adicionales de descanso tras un exigente parón internacional para asegurarse de llegar en plenas condiciones físicas a la recta final de octubre. Su presencia en los entrenamientos indica que el equipo parisino viajará al norte de Inglaterra con la plantilla prácticamente al completo para el duelo de la fase de liga.

Según informa L'Équipe, los servicios médicos y el cuerpo técnico planificaron cuidadosamente las fechas de sus regresos. Dembélé fue el primero en reaparecer en las instalaciones de entrenamiento el sábado, mientras que el internacional portugués Mendes se unió a sus compañeros el domingo. Este periodo de descanso planificado buscaba reducir la fatiga que suele afectar a los jugadores de élite durante el apretado calendario de otoño.



