El PSG presenta su nueva y elegante quinta equipación Nike x Jordan con un diseño alucinante inspirado en las fascinantes luces de París

El PSG ya contaba con cuatro equipaciones para la temporada 2025-26, incluida la cuarta equipación fruto de la colaboración con Jordan que se presentó en noviembre, pero ha considerado oportuno lanzar una quinta por si acaso. La colaboración con la línea de baloncesto de Nike ha sido especialmente prolífica para Les Parisiens.

Tan lucrativa como innovadora, la asociación comenzó en 2018 con la firma de un acuerdo para el lanzamiento de diversas prendas y calzado de marca compartida. El logotipo «Jumpman» de Jordan ha aparecido en las equipaciones visitante, tercera y cuarta del PSG en lugar del Swoosh de Nike en los últimos años, e incluso en la camiseta local de 2021-22, cuando las superestrellas Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar jugaban en el Parque de los Príncipes.

Por supuesto, la colaboración va mucho más allá del terreno de juego, haciendo un guiño a la popularidad del baloncesto en Francia con zapatillas de marca compartida para la cancha y aprovechando el auge de la moda urbana con chaquetas y pantalones deportivos.