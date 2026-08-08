El PSG no ha terminado de reforzar su portería. Tras reclutar a Matvey Safonov en 2024 y a Lucas Chevalier en 2025, el campeón de Francia trabaja ahora activamente en una operación por el guardameta del Parma Suzuki. Según Le Parisien, el perfil del jugador de 23 años es muy valorado por la cúpula parisina, concretamente por el asesor deportivo Luis Campos y el entrenador Enrique.

El internacional japonés ya cuenta con una experiencia importante en la Serie A y posee un enorme margen de progresión. Según se informa, los dirigentes del PSG están dispuestos a invertir alrededor de 40 millones de euros para hacerse con su fichaje. Mientras tanto, la prensa italiana sugiere que una segunda oferta oficial podría ascender a 35 millones de euros, incluidos varios bonus vinculados al rendimiento.