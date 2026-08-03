El PSG lanza una ofensiva de 33 millones de euros para arrebatarle a la Juventus el fichaje del portero del Parma Zion Suzuki

Según informan TuttoMercatoWeby el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, la oferta oficial del PSG sitúa al club francés en la pole position por delante de la Juventus. La Juventus había estado trabajando con una lista de candidatos para la portería, pero ahora corría el riesgo de quedarse sin él tras la rápida intervención del PSG.

El movimiento llega como una cierta sorpresa, dado el papel de Matvey Safonov como número uno consolidado del PSG, junto a la importante inversión realizada el pasado verano en Lucas Chevalier. Las informaciones añaden que el PSG podría optar por ceder a Suzuki de vuelta al Parma para garantizarle minutos con regularidad.