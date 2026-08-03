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SS Lazio v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El PSG lanza una ofensiva de 33 millones de euros para arrebatarle a la Juventus el fichaje del portero del Parma Zion Suzuki

Fichajes
Paris Saint-Germain
Z. Suzuki
Parma Calcio 1913
Serie A
Ligue 1

El Paris Saint-Germain ha presentado una oferta formal de 33 millones de euros al Parma por el portero internacional japonés Zion Suzuki. El campeón de la Ligue 1 se ha movido con decisión para arrebatarle a la Juventus el fichaje del guardameta de 23 años, tomando ventaja en la carrera tras presentar una oferta oficial para asegurarse su firma de cara a la nueva temporada europea.

  • El PSG presenta una propuesta formal

    El Paris Saint-Germain ha presentado oficialmente una oferta de 33 millones de euros (28 millones de libras/38 millones de dólares) al Parma por Suzuki, el portero titular de Japón. El movimiento sorpresa del campeón de la Ligue 1 le permite adelantarse a la Juventus, que había identificado a Suzuki como un objetivo prioritario para reforzar sus opciones defensivas. Suzuki, que tiene contrato en el Stadio Tardini hasta 2029, se incorporó al Parma procedente del Sint-Truiden en 2024 por 8,2 millones de euros y ha disputado 57 partidos en la Serie A.


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    Evoluciona la situación del traspaso de Suzuki

    Según informan TuttoMercatoWeby el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, la oferta oficial del PSG sitúa al club francés en la pole position por delante de la Juventus. La Juventus había estado trabajando con una lista de candidatos para la portería, pero ahora corría el riesgo de quedarse sin él tras la rápida intervención del PSG.

    El movimiento llega como una cierta sorpresa, dado el papel de Matvey Safonov como número uno consolidado del PSG, junto a la importante inversión realizada el pasado verano en Lucas Chevalier. Las informaciones añaden que el PSG podría optar por ceder a Suzuki de vuelta al Parma para garantizarle minutos con regularidad.

  • Solidez mostrada en Italia

    El guardameta de 23 años, nacido en Nueva York, rindió con regularidad en el Parma la temporada pasada, manteniendo su portería a cero en cinco de sus 20 apariciones en la Serie A y ayudando a su equipo a terminar en la 13.ª posición. A nivel internacional, Suzuki ha sumado 28 internacionalidades con Japón, afianzando su puesto como portero titular de su selección. Su valor de mercado al alza deja al Parma en una posición ideal para obtener un importante beneficio económico sobre su inversión original.

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  • zion-suzuki(C)Getty Images

    Se acerca la preparación para el inicio de la temporada

    El Parma debe tomar ahora una decisión rápida sobre el futuro de Suzuki antes de su estreno en la Serie A 2026-27 ante el Cagliari el 22 de agosto. Mientras tanto, el PSG se prepara para iniciar la defensa de su título de la Ligue 1 cuando reciba al Rennes en el Parque de los Príncipes al día siguiente. La Juventus se enfrenta a la posibilidad de tener que recurrir a objetivos alternativos si no logra igualar el paquete financiero presentado por el PSG.

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