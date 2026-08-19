A pesar de su frustración por el informe escrito, el PSG no está intentando revocar por completo la decisión tomada por el árbitro sobre el terreno de juego. La directiva del club no discute el hecho de que Mendes merecía ver la tarjeta roja por la dura entrada a destiempo.

En cambio, en el club simplemente están desconcertados por la formulación del informe, ya que consideran firmemente que no refleja la realidad de la situación. Los dirigentes parisinos sostienen que el juego ya se había reanudado oficialmente cuando Mendes inició su profunda carrera, lo que contradice la afirmación del árbitro de que el incidente se produjo completamente lejos del balón.