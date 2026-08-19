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¡El PSG, furioso! Un duro informe arbitral podría ser un desastre para Nuno Mendes tras la tarjeta roja en la derrota ante el Lens en el Trofeo de Campeones
La frustración del Trofeo de Campeones
El PSG se prepara para las secuelas de su decepcionante derrota por 1-0 ante el Lens en el Trofeo de Campeones del domingo. Además de quedarse sin el título, el conjunto parisino terminó el partido con diez hombres. El lateral izquierdo portugués Mendes vio la roja directa en los últimos instantes del encuentro. La expulsión del jugador de 24 años agravó una noche frustrante para el club de la capital, pero las consecuencias del incidente parecen estar lejos de haber terminado.
- PRESSE SPORTS
«Golpe violento»
El principal punto de discordia surge del informe oficial del partido presentado por el árbitro Pignard. Según el medio francés RMC Sport, el colegiado ha elegido una redacción especialmente contundente para describir el incidente que provocó la expulsión del defensa. Al parecer, Pignard detalló las acciones del internacional portugués como un "golpe violento sin balón" en su documentación posterior al partido. Esta terminología específica suele reservarse para infracciones graves y es considerada increíblemente dura por la jerarquía parisina.
El PSG acepta la destitución
A pesar de su frustración por el informe escrito, el PSG no está intentando revocar por completo la decisión tomada por el árbitro sobre el terreno de juego. La directiva del club no discute el hecho de que Mendes merecía ver la tarjeta roja por la dura entrada a destiempo.
En cambio, en el club simplemente están desconcertados por la formulación del informe, ya que consideran firmemente que no refleja la realidad de la situación. Los dirigentes parisinos sostienen que el juego ya se había reanudado oficialmente cuando Mendes inició su profunda carrera, lo que contradice la afirmación del árbitro de que el incidente se produjo completamente lejos del balón.
- Getty Images Sport
A la espera del veredicto final
La redacción concreta del informe de Pignard es muy significativa, ya que podría pesar mucho en la sanción final impuesta al jugador. La comisión disciplinaria oficial revisará ahora el informe y determinará la duración exacta de su suspensión. Una interpretación dura de la formulación podría traducirse en una larga sanción para el lateral. Después de haber disputado solo dos partidos en todas las competiciones en lo que va de temporada, Mendes afronta ahora una espera tensa para descubrir cuándo recibirá el visto bueno para volver a jugar.
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