Getty Images Sport
Traducido por
El PSG está a punto de fichar a un centrocampista ruso por 25 millones de euros, según su agente, quien afirma que el traspaso está «cerrado al 95 %»
El agente confirma que las negociaciones están en una fase avanzada.
El fichaje de Aleksey Batrakov está a punto de cerrarse, según su representante, Dmitry Cheltsov. En «Comment Show» explicó que los líderes del Lokomotiv y el PSG ya han mantenido más de diez llamadas.
Cheltsov afirmó que el fichaje está garantizado en un 95 % y que los clubes ya han mantenido más de diez llamadas. Esta semana Campos viajará a Moscú para cerrar el traspaso. Solo un milagro lo evitaría: 25 millones de euros por el traspaso y entre 5 y 6 millones de euros de salario», concluyó.
Luis Campos lidera la última ofensiva
La implicación de Luis Campos confirma la voluntad del PSG de cerrar rápido el fichaje de Batrakov. Su inminente viaje a Moscú indica que solo restan detalles del contrato de 25 millones de euros. Tras ganar la Champions, el club busca nuevos talentos y mantiene su apuesta por el mercado ruso, como ya hizo con el portero Matvey Safonov.
Este movimiento llega tras la histórica victoria del PSG en la Liga de Campeones y refuerza la apuesta del club por nuevos talentos, como ya hizo con el portero Matvey Safonov.
Se ajusta al perfil de Enrique
Batrakov no es solo un objetivo comercial; encaja en el perfil táctico que pide Luis Enrique. A sus 20 años, el centrocampista aporta la versatilidad y la técnica que caracterizan la actual estrategia de fichajes del PSG en la era Enrique-Campos.
Sus números en Rusia han sido sensacionales: 17 goles y 13 asistencias en 36 partidos la temporada pasada con el Lokomotiv de Moscú, lo que confirma su potencial para competir al más alto nivel.
- Getty Images Sport
Una nueva era en la contratación
El fichaje del joven ruso muestra que el PSG deja atrás la «era Galácticos» y apuesta por talentos emergentes. La polivalencia de Batrakov en el último tercio del campo lo hace clave para la Ligue 1 y las competiciones europeas.
Si se concreta el 5 % restante del acuerdo, como se espera, será el primer gran fichaje del verano. Con un salario informado de 6 millones de euros, el club confía en que este jugador de 20 años se convierta en el nuevo motor creativo del equipo en el Parc des Princes.