El PSG defiende su intento de aplazar el crucial partido contra el Lens, ya que la postura del Liverpool con motivo del aniversario de Hillsborough frustró el plan inicial para la Liga de Campeones

El asesor deportivo insistió en que el PSG no pretende faltar al respeto a sus rivales por el título. Por el contrario, el club considera que esta medida es esencial para el coeficiente UEFA del país. «La postura del PSG es muy clara y es fruto de una profunda reflexión por parte de todos nosotros sobre las ventajas y desventajas que conlleva, no solo para el PSG, sino para el fútbol francés», explicó.

Francia lucha actualmente por mantener su puesto entre los cinco primeros de Europa. Campos advirtió de que perder esta quinta posición crearía problemas importantes para todos los equipos franceses, no solo para los actuales campeones.

Sin embargo, la situación no está tan clara para el Lens, ya que hay mucho en juego en el choque de la Ligue 1, en el que los dos primeros clasificados de la división se enfrentarán en un duelo que podría resultar decisivo.