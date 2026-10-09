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El PSG da descanso a Ousmane Dembélé y Nuno Mendes mientras el dúo de estrellas se dispone a perderse la vuelta a la Ligue 1
Luis Enrique gestiona el estado físico de la plantilla
El PSG se dispone a afrontar su próximo partido de Ligue 1 sin dos de sus talentos más explosivos. La jerarquía del club, en sintonía con el entrenador Luis Enrique y la dirección deportiva, ha decidido conceder a Dembele y Mendes un tiempo adicional de descanso para recuperarse de un calendario extenuante. Este movimiento táctico garantiza que los jugadores puedan recargar las pilas antes de un tramo vital de la temporada tanto en el frente nacional como en el europeo.
La decisión fue comunicada formalmente por el club para gestionar la elevada carga física soportada por sus estrellas internacionales. Un comunicado publicado por el gigante francés confirmó la medida: "De acuerdo con el entrenador y el director deportivo, Ousmane Dembélé y Nuno Mendes disfrutarán de un periodo de descanso. Reanudarán los entrenamientos el sábado 10 de octubre y el domingo 11 de octubre, respectivamente".
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Preocupación por la carga de trabajo de Dembele y Mendes
La necesidad de descanso responde a un exigente parón internacional en el que ambos jugadores tuvieron una gran carga de minutos con sus respectivas selecciones. Dembélé participó en los cuatro últimos partidos de Francia, una carga de trabajo que ha generado debate sobre su capacidad para sostenerla físicamente, dado su historial de problemas musculares. No es la primera vez que el ex del Barcelona es dosificado con cuidado esta temporada, ya que anteriormente se perdió un viaje a Lille en agosto por motivos similares.
Del mismo modo, Mendes ha sido una presencia constante con Portugal, encadenando cuatro titularidades consecutivas en un periodo de diez días. El lateral izquierdo, de 24 años, es una pieza vital en el sistema ofensivo del PSG, pero su estilo de alta intensidad requiere un seguimiento minucioso. Darle este descanso permite a Mendes evitar el riesgo de desgaste en una temporada con un calendario europeo ampliado.
El foco se desplaza hacia la Champions League
Aunque el dúo estará ausente este sábado en el Parque de los Príncipes, se espera que vuelva a la dinámica del grupo casi inmediatamente después del fin de semana. Está previsto que ambos formen parte de la expedición para el duelo de la segunda jornada de la Champions League. El PSG tiene previsto viajar al Etihad Stadium el próximo miércoles para un enfrentamiento de primer nivel contra el Manchester City.
Tener a Dembele y a Mendes frescos para el viaje a Inglaterra es claramente una prioridad para Enrique. La flexibilidad táctica que aportan ambos jugadores, el regate en el uno contra uno de Dembele y las incorporaciones al ataque de Mendes, será crucial contra el conjunto de la Premier League.
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La profundidad de plantilla, puesta a prueba
La ausencia de dos titulares habituales brinda una oportunidad a los jugadores con menos protagonismo para convencer al cuerpo técnico. Como el regreso a la Ligue 1 ante el Le Mans se considera un partido asequible, es probable que Enrique rote su once inicial y ponga a prueba la profundidad de una plantilla que ha experimentado cambios significativos durante el último año. El técnico español ha insistido a menudo en la importancia del esfuerzo colectivo, en lugar de depender únicamente del brillo individual de las estrellas. Por ahora, el objetivo sigue siendo sumar tres puntos en casa antes de que los focos de la Champions League vuelvan a acaparar toda la atención.
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