El PSG considera al hermano de Désiré Doué como suplente ideal de Achraf Hakimi tras su destacada actuación con Costa de Marfil

En el próximo mercado de fichajes, el PSG deberá negociar con habilidad y mantener la armonía del plantel, pues debe convencer al marfileño de que acepte un rol de suplente. Con otros clubes interesados, el gigante francés debe actuar rápido y abrir las negociaciones antes de que arranque la pretemporada bajo la dirección de Enrique. Resolver este histórico problema de profundidad es clave, ya que la directiva busca retener la Ligue 1 y volver a ganar la Liga de Campeones.