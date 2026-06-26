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FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP
Adhe Makayasa

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El PSG considera al hermano de Désiré Doué como suplente ideal de Achraf Hakimi tras su destacada actuación con Costa de Marfil

Fichajes
G. Doue
D. Doue
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El París Saint-Germain quiere fichar al defensa del Estrasburgo Guela Doue para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada. Los campeones de Francia buscan un lateral derecho fiable que pueda suplir con calidad a Achraf Hakimi, tras una búsqueda infructuosa el verano pasado.

  • Los parisinos identifican un objetivo defensivo

    Tras fracasar en fichar un suplente de defensa el verano pasado, el director deportivo Luis Campos reanuda la búsqueda de un lateral derecho, según Foot01. Mientras, el PSG buscó parches y alineó a los centrocampistas Warren Zaire-Emery y João Neves para cubrir las pocas ausencias de Hakimi. Ahora, el club se fija en Guela, defensa de 23 años del Estrasburgo que ha brillado en la liga alsaciana tras firmar hasta 2029.


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  • 1. FSV Mainz 05 v Racing Club de Strasbourg Alsace - UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Su versatilidad impresiona a la directiva del club

    Según Fussballdaten, la directiva del Parc des Princes está convencida del perfil táctico del internacional marfileño. El exjugador del Rennes, autor de dos goles y siete asistencias en 34 partidos, se ha erigido en un defensa de referencia en la Ligue 1. Su capacidad para actuar como lateral, central o mediocentro encaja a la perfección con la flexibilidad táctica que exige Luis Enrique.

  • Los logros internacionales hacen subir las acciones

    Guela reforzó su reputación en el Mundial 2026 con Costa de Marfil: jugó tres partidos y ayudó a avanzar a dieciseisavos. Fue titular ante Ecuador y Curazao, y entró como suplente contra Alemania, lo que atrajo el interés del Borussia Dortmund. Por ello, el Estrasburgo ha puesto un precio de 30 a 35 millones de euros al hermano mayor de Désiré para ahuyentar a los grandes pretendientes.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Se avecina una batalla por los fichajes

    En el próximo mercado de fichajes, el PSG deberá negociar con habilidad y mantener la armonía del plantel, pues debe convencer al marfileño de que acepte un rol de suplente. Con otros clubes interesados, el gigante francés debe actuar rápido y abrir las negociaciones antes de que arranque la pretemporada bajo la dirección de Enrique. Resolver este histórico problema de profundidad es clave, ya que la directiva busca retener la Ligue 1 y volver a ganar la Liga de Campeones.