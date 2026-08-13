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El PSG acuerda un trato para fichar a Ferran Torres procedente del Barcelona en un traspaso de 50 millones de euros
Luis Enrique se reencuentra con el delantero español
Según Mundo Deportivo, el Paris Saint-Germain y el Barcelona han alcanzado un acuerdo total para el traspaso de Torres al campeón francés. El delantero de 26 años está a punto de cambiar LaLiga por la Ligue 1 en una operación valorada en algo menos de 50 millones de euros, con una tarifa de traspaso compuesta por una cantidad fija y sin variables adicionales relacionadas con el rendimiento incluidas en el paquete final. El movimiento permitirá a Torres reencontrarse con el entrenador del PSG, Luis Enrique, a cuyas órdenes ya jugó durante su etapa en la selección española.
La operación supone un cambio importante para Torres, que, según se informa, ya ha acordado los términos personales de un contrato de cinco años con el gigante parisino. Para facilitar las fases finales del movimiento, el atacante valenciano pidió permiso al Barcelona a través de su representante para no regresar al entrenamiento previsto con Hansi Flick el miércoles.
- AFP
Alivio financiero para el Barcelona
Para el Barcelona, la venta representa una inyección de capital vital y una maniobra estratégica de gestión financiera. La cantidad de 50 millones de euros se considera una cifra muy aceptable por un jugador que entraba en el último año de su contrato. Torres se incorporó originalmente al Barça procedente del Manchester City en enero de 2022 por una cantidad de 55 millones de euros más otros 10 millones de euros en variables potenciales.
Más allá de la cantidad inmediata del traspaso, la operación aporta más beneficios económicos en relación con las obligaciones a largo plazo del club. Si el Barcelona hubiera optado por renovar el contrato de Torres, se habría activado el pago de otros 8 millones de euros al Manchester City debido a una cláusula específica incluida en su acuerdo de compra original.
Pruebas médicas y últimos trámites formales
El paso final del proceso implica que Torres se someta a una evaluación médica exhaustiva con el personal del PSG. Aunque el acuerdo es verbalmente vinculante entre los presidentes y los directores deportivos, la confirmación oficial sigue supeditada a que supere con éxito estas pruebas físicas.
Torres deja el Barcelona tras haber desempeñado recientemente un papel clave en la escena internacional, sobre todo al marcar en la final del Mundial. Su llegada a París ofrecerá a Enrique una opción versátil en ataque, capaz de jugar en cualquiera de las tres posiciones del frente ofensivo, reforzando a una plantilla que llega tras una victoria por 2-1 sobre el Aston Villa el miércoles para conquistar la Supercopa de la UEFA.
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Un legado repleto de trofeos en el Camp Nou
Torres deja el Barcelona tras una etapa memorable y cargada de títulos, durante la que ayudó al gigante catalán a conquistar tres títulos de La Liga, tres Supercopas de España y una Copa del Rey. A lo largo de su etapa en el club, el delantero español disputó 207 partidos en todas las competiciones, con un balance de 65 goles y 23 asistencias.
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