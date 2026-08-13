Según Mundo Deportivo, el Paris Saint-Germain y el Barcelona han alcanzado un acuerdo total para el traspaso de Torres al campeón francés. El delantero de 26 años está a punto de cambiar LaLiga por la Ligue 1 en una operación valorada en algo menos de 50 millones de euros, con una tarifa de traspaso compuesta por una cantidad fija y sin variables adicionales relacionadas con el rendimiento incluidas en el paquete final. El movimiento permitirá a Torres reencontrarse con el entrenador del PSG, Luis Enrique, a cuyas órdenes ya jugó durante su etapa en la selección española.

La operación supone un cambio importante para Torres, que, según se informa, ya ha acordado los términos personales de un contrato de cinco años con el gigante parisino. Para facilitar las fases finales del movimiento, el atacante valenciano pidió permiso al Barcelona a través de su representante para no regresar al entrenamiento previsto con Hansi Flick el miércoles.