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Mohamed Saeed

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El PSG actualiza sobre la lesión de Ousmane Dembélé: su cambio temprano preocupa y podría marginar al Balón de Oro de la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal

O. Dembele
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Arsenal
Liga de Campeones

El París Saint-Germain ha dado un parte médico sobre Ousmane Dembélé tras su salida prematura en el último partido de la Ligue 1. El exjugador del Barcelona, que cojeó al dejar el derbi contra el París FC, genera preocupación a 12 días de la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal.

  • El PSG confirma que Dembélé sufre molestias en la pantorrilla

    El campeón de Francia ha aclarado la situación física de su estrella tras una tarde preocupante. Dembélé, de 29 años, fue sustituido por precaución el domingo ante el París FC por molestias en la pantorrilla derecha y permanecerá en el centro de rehabilitación varios días recibiendo tratamiento específico.

    Aunque ver al ganador del Balón de Oro sufrir aparentemente una lesión muscular provocó pánico inmediato entre la afición visitante, el diagnóstico posterior sugiere que la lesión no es tan grave como se temía en un principio. El equipo médico del club seguirá supervisando al extremo mientras se preparan para el viaje a Budapest a finales de este mes.

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  • Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Luis Enrique mantiene la calma a pesar del susto

    Tras perder 2-1 el derbi parisino, el entrenador restó importancia a la situación. Aseguró que el cambio del extremo por Gonçalo Ramos no respondió a un problema grave.

    Enrique declaró a los medios: «Creo que solo es fatiga. Lo que estamos diciendo hoy son solo especulaciones, pero no creo que sea nada grave, y aún quedan dos semanas».

    Además, los informes médicos descartan una rotura grave: solo molestias musculares en la pantorrilla, por loque podría llegar a la final europea contra los Gunners de Mikel Arteta.

  • Carrera contrarreloj para la final de la Liga de Campeones

    Dembélé ha brillado esta temporada con el PSG, con 19 goles y 11 asistencias en 39 partidos.

    Su presencia se considera clave para que el PSG busque su segundo título europeo consecutivo. La final está fijada para el 30 de mayo, así que el cuerpo técnico tiene 12 días para asegurarse de que el francés llegue en óptimas condiciones.

    El club confía en que el descanso bastará. Fuentes internas aseguran que no hay gran preocupación sobre su presencia en Budapest, pese al enfoque cauteloso en los entrenamientos de esta semana.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Preocupación internacional por los Bleus

    El cuerpo técnico de la selección francesa analizará en detalle la lesión de Dembélé, pieza clave del equipo de Didier Deschamps y ya convocado para el Mundial de 2026. Un contratiempo ahora podría afectar a la lucha del PSG por los títulos y complicar su preparación para el torneo en Norteamérica.

    Aunque podría ausentarse de algunas ruedas de prensa y entrenamientos ligeros, se espera que lideren el ataque cuando suene el himno de la Liga de Campeones en Hungría.

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