Hasta ahora, la UEFA ha repartido 83,445 millones de euros en primas al Bayern en esta Champions. La participación le reportó 18,62 millones, a los que se sumaron 14,7 millones por sus siete victorias en la fase de grupos. Por quedar entre los ocho primeros y, además, ser segundo de grupo, el club percibió 11,625 millones más.

La clasificación a octavos sumó 11 M€, los cuartos 12,5 M€ y las semifinales, confirmadas el miércoles, suponen otros 15 M€.

A estos 83,445 millones se añade la prima de valor, ligada al coeficiente UEFA y al mercado televisivo, que podría rondar los 43,897 millones de la temporada anterior. En total, el Bayern ya suma casi 130 millones en primas, sin contar los ingresos por taquilla de sus siete partidos como local, incluida la vuelta de semifinales contra el PSG.