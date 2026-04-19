El proyecto del Liverpool se ha complicado por la lesión de Hugo Ekitike. Ahora Alexander Isak y Florian Wirtz deben justificar su fichaje para recuperar la confianza en el proyecto de FSG

El martes, Slot afirmó que el Liverpool había demostrado poder «competir» con el París Saint-Germain; sin embargo, este año se esperaba que lo derrotara. Aunque tras el descanso mostró dominio, lo cierto es que la brecha entre ambos equipos ha crecido respecto a la temporada pasada.

Los resultados lo dicen todo: menos de un año después de perder en penaltis ante el PSG, el Liverpool cayó 4-0 en el global frente a casi el mismo equipo, pese a invertir unos 450 millones de libras (606 millones de dólares) en fichajes. El dinero no garantiza éxito, pero crea expectativas que los nuevos jugadores no han cumplido.

El joven defensa Giovanni Leoni se lesionó en septiembre, pero Milos Kerkez y Jeremie Frimpong no han demostrado ser la respuesta a Nuno Mendes y Achraf Hakimi. Giorgi Mamardashvili, el supuesto sucesor de Alisson, sigue incómodo con el balón; Wirtz no pesa en los partidos clave y la carrera de Isak en Anfield aún no despega.

Ekitike fue el único acierto de la millonaria campaña de fichajes, pero su lesión hasta final de año alimenta el escepticismo sobre el supuesto “brillante futuro” del equipo, más con las salidas de Salah y Robertson, el declive de Van Dijk y la falta de claridad de Slot sobre su proyecto.

Si el equipo no brilla y se queda fuera de la próxima Champions, a Michael Edwards (director ejecutivo de fútbol de FSG) y a Richard Hughes (director deportivo) les costará más terminar la reestructuración que quedó a medias el verano pasado tras no reemplazar a Luis Díaz ni fichar a Marc Guehi para competir con Ibrahima Konaté.

Como hay pocos jugadores de primer nivel en el mercado, muchos equipos pujan por los mismos nombres y se pagan cifras exorbitantes por futbolistas sin experiencia. El central Jeremy Jacquet podría llegar desde el Rennes a un precio elevado, pero la ausencia de Ekitike y la sequía de Gakpo obligan a fichar otro delantero y, además, buscar un sucesor de Salah.

En este contexto, Liverpool no puede permitirse perder el dinero ni el atractivo que aporta la Liga de Campeones en las negociaciones, pero es una posibilidad real.