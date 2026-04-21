El proyecto «Brighton de lujo» del Chelsea fracasa, y los Blues podrían enfrentar una revuelta de la afición si no cambian su estrategia de fichajes este verano

El Chelsea vive un momento confuso antes de su difícil visita al Amex. A siete puntos del líder con solo cinco partidos por jugar, su bajón de forma llega en el peor momento y lo deja casi fuera de la lucha por la Liga de Campeones.

Su desplome es tal que el club planea actuar, aunque no con otro cambio en el banquillo, pese a la difícil tarea del inexperto Liam Rosenior. Los rumores de Stamford Bridge apuntan a un giro radical en su política de fichajes: descartan el modelo de cantera que tanto éxito ha dado al Brighton.

Si no rectifican en verano, el daño a una afición cada vez más exasperada podría ser irreparable. El “proyecto” de los Blues está ante su última oportunidad.