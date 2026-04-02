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¡El proyecto BlueCo ha quedado al descubierto! Por qué el Chelsea fue el gran perdedor de la Premier League durante el parón internacional

Analysis
Chelsea
E. Fernandez
M. Cucurella
L. Rosenior
C. Palmer
Premier League
Copa
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Chelsea vs Port Vale

La propiedad del Chelsea ha sido un tema candente de debate desde su fundación en 1905, cuando el principal objetivo del club era simplemente llenar el estadio Stamford Bridge, recién remodelado. Cuando Roman Abramovich tomó el relevo de Ken Bates en 2003, invirtió miles de millones para fichar a los mejores jugadores del mundo y mejorar las infraestructuras. Esto llevó a los Blues a convertirse en una potencia de la Premier League y de toda Europa, pero esos días han quedado atrás.

Después de que Abramovich fuera sancionado por el Gobierno británico en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Chelsea fue adquirido por un consorcio formado por Todd Boehly, Hansjorg Wyss, Mark Walter y la sociedad de capital riesgo Clearlake Capital, pasando a estar bajo un nuevo paraguas denominado «BlueCo».

Como propietarios, BlueCo se alejó del modelo de Abramovich de vivir el momento y gastar grandes sumas en jugadores consolidados. En su lugar, siguen desembolsando fortunas, pero en estrellas más jóvenes con potencial, aunque eso signifique debilitar sus posibilidades de éxito a corto plazo. Es una estrategia que no ha sentado bien a los aficionados, que ansían trofeos, victorias y, lo más importante, un sentido de identidad.

El parón internacional de marzo debería haber sido una oportunidad para que el Chelsea se reorganizara y se reagrupara de cara a la recta final de una exigente temporada 2025-26. En cambio, ha puesto de manifiesto la fragilidad del plan de los propietarios para el club.

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    Qué mal estado

    El estado de forma del Chelsea al llegar al parón internacional de marzo era desolador. Tras golear por 4-1 a su rival del top 5, el Aston Villa, a domicilio el 4 de marzo —una victoria que parecía consolidar su condición de favorito para clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada—, los Blues se desplomaron.

    Tras ese desplazamiento a Villa Park, les esperaba un partido de la quinta ronda de la FA Cup contra el Wrexham, equipo de la Championship. Los hombres de Liam Rosenior necesitaron la prórroga y una ventaja numérica de un hombre para imponerse por 4-2 tras la prórroga, lo que marcó la pauta de las dos semanas sombrías que se avecinaban. Días más tarde, el Chelsea se vino abajo en los últimos compases y perdió por 5-2 ante el París Saint-Germain en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, echando por la borda lo que durante unos 70 minutos había sido una gran actuación frente a los campeones de Europa.

    La derrota por 1-0 en casa ante el Newcastle quedó eclipsada por las infantiles y teatralizadas payasadas del Chelsea antes del saque inicial, en las que se apiñaron sobre el balón dentro del círculo central, y la explicación de Rosenior de que se hacía para «respetar el balón» no cuajó.

    Marzo terminó con dos derrotas consecutivas por 3-0 para el Chelsea, primero ante el PSG en la Liga de Campeones y luego a domicilio ante el Everton en su primera visita al Hill Dickinson Stadium. Los Blues tuvieron quizás suerte de que el parón internacional les impidiera caer aún más en esa espiral de derrotas sin un periodo de reflexión.

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    ¿Se va Enzo?

    Durante su estancia con la selección argentina, el vicecapitán del Chelsea, Enzo Fernández, ha concedido un par de entrevistas que deberían preocupar a la directiva del club.

    En primer lugar, afirmó que le dejó desconcertado la decisión de destituir a Enzo Maresca de su cargo de entrenador el día de Año Nuevo, y declaró: «No lo entiendo. A veces, como jugador, hay cosas que no entendemos y la forma en que intentan gestionar las cosas. No tengo una respuesta para ti porque no lo sé. Obviamente, fue una marcha que dolió mucho porque teníamos mucha identidad, él nos daba orden, pero así es el fútbol, a veces es bueno, a veces es malo. Pero siempre tuvimos una identidad clara en lo que respecta a los entrenamientos, a jugar y, obviamente, su marcha nos dolió, especialmente a mitad de temporada; lo trunca todo».

    Ser tan franco sobre el despido de un exentrenador es una cosa, pero Fernández también ha hablado desde entonces de su deseo de vivir en Madrid, en medio de los rumores que le vinculan con el Real Madrid. Cuando se le preguntó inicialmente si se quedaría en el Chelsea a largo plazo, respondió: «No lo sé, quedan ocho partidos y la FA Cup. Está el Mundial y luego ya veremos».

    Días más tarde, le preguntaron sobre su futuro: «Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid; me recuerda a Buenos Aires. Los jugadores viven donde quieren. Yo viviría en Madrid. Me defiendo en inglés, pero me sentiría más cómodo en español».

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Concurso de Cucurella

    Fernández no fue la única estrella del Chelsea que se hizo eco de esos comentarios sobre Maresca y un posible fichaje por la Liga, ya que otro de sus jugadores más veteranos, Marc Cucurella, también se sumó a las declaraciones.

    «Con Enzo Maresca al mando, estábamos más estables, porque trabajamos juntos durante 18 meses», declaró el lateral izquierdo a The Athletic. «Si nos fijamos en nuestra primera pretemporada con él, había dudas. Se necesita un proceso para que todos los jugadores entiendan lo que tenemos que hacer. En nuestros últimos meses con Maresca, jugábamos casi de memoria. Si cambiábamos el sistema, sabíamos lo que teníamos que hacer. Se necesita ese tiempo.

    «Cuando un entrenador te da esa confianza y te ofrece una plataforma para luchar por los títulos, darías la vida por él. El momento en que Maresca se marchó tuvo un gran impacto en nosotros. Son decisiones tomadas por el club. Si me hubieras preguntado, yo no habría tomado esta decisión.

    «La inestabilidad que rodea al club viene de ahí, en pocas palabras. Primero tuvimos un entrenador interino (el exentrenador del equipo sub-21 Calum McFarlane), luego un nuevo entrenador, con nuevas ideas y sin tiempo para trabajar en ellas. Para hacer un cambio así, lo mejor es esperar hasta el final de la temporada. Así se daría tiempo a todos, a los jugadores y al nuevo entrenador, para prepararse, para tener una pretemporada completa… Fíjate en el Arsenal ahora, que está luchando por todos los trofeos. Llevan casi siete años con [Mikel] Arteta y no han ganado mucho. Pero esa confianza en el proyecto da sus frutos».

    Al menos cuando le preguntaron sobre un posible regreso a España con el Barcelona, el club de su infancia, Cucurella decidió dejar la decisión para más adelante e insistió en que probablemente seguiría en el Chelsea incluso más allá de este verano, a diferencia de Fernández.

    «Sería difícil rechazarlo», dijo sobre volver al Barça. «No se trata solo de mí. Tendría que pensar en mi familia. Si pasa, pasa, y ya veremos qué decisión se toma. Siempre piensas en volver. [Pero] estoy muy feliz allí [en Inglaterra], y mi familia también. Lo dejaré para dentro de unos años».

    El contrato de Fernández con el Chelsea se extiende hasta 2032, por lo que el club tiene toda la ventaja en las negociaciones en caso de que él busque activamente un traspaso, pero se cree que el contrato de Cucurella expira en 2028, a pesar de haber acordado un aumento salarial sustancial, y le resultaría más fácil gestionar su salida.

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Disparos contra la junta directiva

    Cucurella, que es el tercer jugador de más edad de todo el club, también se pronunció de forma sorprendente en contra de la estrategia de la directiva de fichar a jugadores jóvenes en lugar de a aquellos que podrían tener un impacto inmediato.

    «Entiendo que esto forma parte de la política del club y que quieren tomar esta dirección: fichar a jugadores jóvenes y mirar hacia el futuro. Pero, para todos los que seguimos aquí y queremos ganar grandes títulos, momentos como este te hacen sentir desanimado», dijo tras la derrota por 8-2 en el global ante el PSG.

    «Tenemos un buen núcleo de jugadores. Las bases están ahí. Pero para luchar por grandes trofeos como la Premier League o la Champions League, se necesita más. Fichar solo a jugadores jóvenes podría complicar el logro de esos objetivos. Contra el PSG, nos faltaron jugadores que hubieran pasado por situaciones como esa.

    «También se necesita tiempo, y sé que los jugadores jóvenes son los que tendrán la experiencia en el futuro. Pero hay que encontrar el equilibrio entre ambos mundos».

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Palmer está estancado

    También hay que abordar el tema tabú: Cole Palmer no ha estado a la altura esta temporada, con solo cuatro goles en jugadas de juego abierto y una asistencia en la Premier League. Pero, ¿se le puede culpar? Palmer ha luchado contra problemas físicos y lesiones durante todo el año, ya que no ha tenido vacaciones de verano desde 2022 y ha disputado 97 partidos en sus dos primeras temporadas en el Chelsea.

    Palmer aún no ha llegado a dominar del todo el sistema en constante cambio de Rosenior, mientras que los equipos de la Premier League parecen haber cambiado la forma de defenderlo, lanzándole dobles y triples marcajes para sofocar su influencia. Sin un gran cambio de ritmo, es más difícil escapar de esas situaciones a menos que tú y tus compañeros penséis rápido y estéis en sintonía.

    La oportunidad de representar a Inglaterra y asegurarse un puesto en los planes de Thomas Tuchel para el Mundial podría haber dado un nuevo impulso a la temporada de Palmer, pero, en todo caso, parece que se ha quedado fuera de la pugna y corre el riesgo de acabar pasando el verano sin jugar. Puede que eso no sea tan terrible a largo plazo, pero el hecho de que hayamos llegado a este punto de debate dice mucho de su estado de forma.

    Para complicar las cosas, los rumores sobre su posible fichaje por el Manchester United no desaparecen. En realidad, los Red Devils no tienen ninguna necesidad de incorporarlo a su plantilla (a menos que vendan a Bruno Fernandes) y él tiene el contrato más largo del Chelsea, hasta 2033. Sin embargo, cuando el río suena, agua lleva, aunque esto parezca un rumor de traspaso sin fundamento.

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    Un mes decisivo

    El Chelsea regresa tras el parón internacional con tres partidos consecutivos en casa que podrían acabar definiendo su temporada. El sábado recibe en Stamford Bridge al Port Vale, equipo que lucha por mantenerse en la League One, en los cuartos de final de la FA Cup, lo que brinda a Rosenior la oportunidad perfecta para llevar a su equipo a Wembley y poner fin a la sequía de ocho años de los Blues en esta competición.

    A continuación llega la dura prueba de la Premier League, con la visita del Manchester City, que lucha por el título, y una semana después la del Manchester United. Se espera que el partido en casa contra los Red Devils sea escenario de una protesta conjunta entre los aficionados de los Blues y los del otro club de BlueCo, el Estrasburgo. Si el Chelsea perdiera estos dos partidos, podría caer fuera de los puestos europeos e incluso de la mitad superior de la tabla, si los demás resultados le son desfavorables.

    La directiva parece comprometida con Rosenior, pero su palabra se pondrá a prueba si esta mala racha se convierte en un problema mayor. Si la presión sobre él aumenta, la culpa deberá recaer en los directores deportivos por su papel en el fracaso de una campaña que, en principio, iba por buen camino.

    ¿Tienen este entrenador sin experiencia y su grupo de jugadores indisciplinados lo que hace falta para salvar la temporada del Chelsea? Es difícil pensar que la respuesta sea «sí» en este momento.

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