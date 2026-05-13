¿El próximo presidente del Real Madrid? Rafael Nadal responde a los rumores sobre su posible candidatura tras la convocatoria de elecciones por parte de Florentino Pérez

Nadal ha desmentido su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Las especulaciones en España le habían señalado como posible candidato, pero el tenista, miembro honorario del club, ha querido calmar los ánimos.

El 22 veces campeón de Grand Slam usó las redes sociales para frenar los rumores. «He leído informaciones que me vinculan a posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid», escribió. «Quiero aclarar que esas informaciones no son ciertas».