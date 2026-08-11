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¿El próximo Mohamed Salah? Por qué el heredero a la corona del Rey Egipcio no estará bajo «presión» mientras la leyenda del Liverpool John Barnes reacciona a la decisión del Trabzonspor
Salah pone rumbo a Turquía tras los rumores sobre Arabia Saudí y la MLS
A pesar de que le quedaba un año de contrato con el potente club de Merseyside de la Premier League, ya en marzo se reveló que a Salah se le permitiría buscar un nuevo club este verano como agente libre.
Desde hacía tiempo se venía especulando con un cambio a la Saudi Pro League, donde había lucrativas ofertas sobre la mesa, mientras que también se decía que varios equipos de toda Europa, incluidos algunos de la Serie A, habían mostrado interés en un jugador que ganó nueve títulos con el Liverpool y marcó 257 goles.
En lugar de poner rumbo a Oriente Medio, o unirse a Lionel Messi en la MLS, Salah ha firmado un contrato de dos años en Turquía. Estará bajo presión para rendir, con algunos de los aficionados más apasionados del mundo en esa parte del planeta, y está claro que el mediapunta de 34 años todavía no está preparado para limitarse a cumplir.
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Por qué Salah merece respeto por evitar la «opción fácil»
Sobre la decisión de Salah de probar suerte en la Superliga turca, la leyenda del Liverpool Barnes, en declaraciones exclusivas a GOAL en asociación con 247Bet, afirmó: «Bueno, ¿qué otra opción tienes? No lo sabemos. Probablemente era la opción fácil, no sabemos si lo de Arabia Saudí volvió. No lo sabemos. Estaba ahí el año pasado. ¿Está ahí este año?
«Mo Salah nunca iba a ser el mismo jugador el año pasado que lo fue el anterior. Lo que significa que creo que probablemente se quedó un año más de la cuenta. Ya sabes, si se hubiera ido a Arabia Saudí, entonces por supuesto habría estado, no digo que renunciando al fútbol, pero habría ganado su dinero jugando delante de 2.000 personas. Mientras que ahora se ha ido a una liga en la que todavía va a ser juzgado porque es una buena liga.
«No son uno de los mejores equipos de la liga. No son un Besiktas o un Fenerbahce. Así que, obviamente, le respeto por el hecho de que se haya ido a un club así, donde todavía va a tener que rendir. Así que sí, solo el tiempo dirá qué le depara el futuro a Mo Salah.»
No se espera que nadie emule en el Liverpool
Se esperaba que el Liverpool hiciera un gran desembolso para incorporar a un sustituto inmediato de Salah. No ha sido así, con 34,5 millones de libras (47 millones de dólares) invertidos en el potencial del internacional español Victor Munoz.
¿Podrían algunos nombres consagrados echarse atrás ante la perspectiva de ser comparados constantemente con el hombre al que sucederían en la banda derecha del Liverpool? Cuando le plantearon esa cuestión a Barnes, el dos veces ganador de la First Division dijo: «No necesariamente los van a comparar con Mo, porque van a jugar de una manera diferente. Porque, por supuesto, un nuevo entrenador juega con un estilo diferente.
«Los nuevos entrenadores te ponen en ese rol, pero vas a crear para que marque otra persona en lugar de marcar tú. No estás ocupando el lugar de Mo. Estás jugando de manera diferente. Así que no vienes para ser Mo Salah, vienes para ser tú mismo.
«Y si fichas a alguien para jugar en ese rol, a menos que vayas a fichar a un doble de Mo Salah o a alguien que juegue como él, que no creo que vaya a pasar, entonces no vienes para hacer lo que hizo Mo.
«Así que, si puedes generar goles y no marcarlos tú, y el equipo sigue ganando, eso es lo que estás ahí para hacer. No estás ahí para reemplazar a Mo.
«Todo el equipo tiene que jugar mejor porque, cuando Mo estuvo ahí el año pasado, no jugamos especialmente bien ni terminamos en ningún sitio. A eso vienes. No estás reemplazando al Mo Salah de hace cinco años, que marcaba muchos goles. Así que sí, no creo que ningún jugador que llegue al Liverpool vaya a tener esa presión.»
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Vinculan a Barcola: ¿fichará el Liverpool a un sucesor de Salah?
El Liverpool ha sido vinculado con un movimiento por el extremo del Paris Saint-Germain Bradley Barcola, y el internacional francés campeón de la Champions League parece estar buscando una salida del Parque de los Príncipes. También se dice que interesa al Arsenal.
Andoni Iraola tiene hasta el 1 de septiembre para hacer más incorporaciones a su plantilla, después de haber heredado las riendas del banquillo en Anfield de Arne Slot, con el técnico español convertido en el primer entrenador en nueve años que no podrá contar con el talento mercurial de Salah.
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