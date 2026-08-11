Se esperaba que el Liverpool hiciera un gran desembolso para incorporar a un sustituto inmediato de Salah. No ha sido así, con 34,5 millones de libras (47 millones de dólares) invertidos en el potencial del internacional español Victor Munoz.

¿Podrían algunos nombres consagrados echarse atrás ante la perspectiva de ser comparados constantemente con el hombre al que sucederían en la banda derecha del Liverpool? Cuando le plantearon esa cuestión a Barnes, el dos veces ganador de la First Division dijo: «No necesariamente los van a comparar con Mo, porque van a jugar de una manera diferente. Porque, por supuesto, un nuevo entrenador juega con un estilo diferente.

«Los nuevos entrenadores te ponen en ese rol, pero vas a crear para que marque otra persona en lugar de marcar tú. No estás ocupando el lugar de Mo. Estás jugando de manera diferente. Así que no vienes para ser Mo Salah, vienes para ser tú mismo.

«Y si fichas a alguien para jugar en ese rol, a menos que vayas a fichar a un doble de Mo Salah o a alguien que juegue como él, que no creo que vaya a pasar, entonces no vienes para hacer lo que hizo Mo.

«Así que, si puedes generar goles y no marcarlos tú, y el equipo sigue ganando, eso es lo que estás ahí para hacer. No estás ahí para reemplazar a Mo.

«Todo el equipo tiene que jugar mejor porque, cuando Mo estuvo ahí el año pasado, no jugamos especialmente bien ni terminamos en ningún sitio. A eso vienes. No estás reemplazando al Mo Salah de hace cinco años, que marcaba muchos goles. Así que sí, no creo que ningún jugador que llegue al Liverpool vaya a tener esa presión.»