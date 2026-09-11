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«¡El próximo Kvaratskhelia!» - El Arsenal se adelanta al Liverpool y a la Juventus para fichar a una joven promesa georgiana
El Arsenal gana la carrera por la sensación georgiana
El Arsenal ha completado el fichaje de la promesa georgiana Andria Bartishvili, dando a su departamento de captación otro importante acierto en el mercado. El jugador de 17 años ha firmado un precontrato con el gigante del norte de Londres, y el acuerdo prevé que haga oficial su llegada en julio.
Considerado ampliamente en los círculos de scouting como el «próximo Kvaratskhelia», el adolescente suscita comparaciones directas con su famoso compatriota Khvicha Kvaratskhelia. Conocido por su versatilidad técnica, Bartishvili ofrece una notable variedad de recursos en ataque, rindiendo con gran eficacia tanto como mediapunta como abierto en banda.
- AFP
Bartishvili brilla en el escenario europeo
Actualmente rindiendo a gran nivel como cedido en el Iberia 1999 de la máxima categoría georgiana, el adolescente está acelerando su crecimiento al jugar una división por encima de su club de origen, el Kolkheti 1913. Este impresionante periodo ya le ha dejado un hito clave en su joven carrera, con su primer gol como profesional con el primer equipo ante el Gagra el pasado mayo.
Sus impresionantes actuaciones en Georgia no pasaron desapercibidas para la élite del continente. Tanto la Juventus como el Liverpool fueron señalados como clubes con un serio interés en el jugador, siguiendo de cerca su progresión durante el último año. Sin embargo, el proyecto del Arsenal y su reciente historial a la hora de integrar a jóvenes en la dinámica del primer equipo resultaron decisivos, lo que le permitió finalmente asegurarse sus servicios de cara al futuro y adelantarse a sus rivales nacionales y europeos para hacerse con su fichaje.
Pedigrí internacional y crecimiento en Hale End
En el panorama internacional, Bartishvili ha sido un fijo en las categorías inferiores de Georgia, representando a su país desde la sub-16 hasta la sub-21. Esa experiencia en el fútbol internacional le deja bien preparado para las exigencias físicas y tácticas del fútbol inglés, convirtiéndole en la última incorporación de alto perfil a Hale End en plena agresiva campaña de captación para la academia del Arsenal.
La incorporación del extremo georgiano llega después de un intenso periodo de fichajes para la academia del Arsenal. Justo a principios de esta semana, Arsenal anunció la llegada de Mylo Bernard, una promesa de 40 goles, procedente del Crystal Palace. La estrategia del club está clara: identificar y asegurar al mejor talento adolescente de toda Europa y el Reino Unido para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la calidad dentro de la plantilla, construyendo una vía desde las categorías inferiores directamente hasta los planes de Mikel Arteta para el primer equipo.
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La agresiva campaña de captación para la cantera del Arsenal
El mercado de verano ha traído una intensa actividad a la ciudad deportiva de London Colney. A principios de este mes, el club logró arrebatar al dúo del Manchester United formado por James Scanlon y Habeeb Ogunneye de Old Trafford, un movimiento que provocó una gran conmoción en el circuito de academias.
Han llegado más caras nuevas desde distintos puntos de la Football League y de fuera de ella, con Igor Tyjon incorporándose desde el Blackburn Rovers, Axel Donczew llegando desde el Cardiff City y Phoenix Blayney firmando procedente del club norirlandés Larne. La captación no muestra señales de desaceleración, con acuerdos precontractuales ya cerrados para que los prometedores gemelos ecuatorianos Edwin y Holger Quintero se incorporen el próximo agosto.
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