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¿El próximo Harry Kane? El exdelantero de Inglaterra «no está seguro» de que Liam Delap sea el heredero al trono pese a ver cómo un traspaso de 50 millones de libras al Nottingham Forest pone fin a los problemas del Chelsea
Kane, de récord, tiene 85 goles internacionales
Kane, con 121 internacionalidades y 85 goles con su selección, todavía tiene mucho fútbol por delante. Sin embargo, tiene 33 años y ya han surgido dudas sobre si podrá completar otro ciclo mundialista hasta 2030.
Su rendimiento en el Bayern de Múnich, donde vio puerta en 63 ocasiones la pasada temporada, sugiere que es capaz de liderar el ataque de su club y de su selección durante al menos unos años más. Se ha convertido en uno de los principales candidatos al Balón de Oro de 2026.
Su corona en Inglaterra, y el brazalete, pasarán a otro cuando ya no pueda ofrecer actuaciones sobrehumanas. ¿Quién llenará ese vacío? Delap, con 23 años, confiará en sus opciones. Sin embargo, el canterano del Manchester City firmó una dura campaña de dos goles en el Chelsea la pasada temporada, lo que generó inevitables dudas sobre su capacidad para rendir al más alto nivel.
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Delap fichó por el Nottingham Forest en un traspaso de 50 millones de libras
Se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del Forest y está en pleno proceso de adaptación en el City Ground. Cole, exdelantero de los Reds nacido en Nottingham, dijo a GOAL, en declaraciones exclusivas en asociación con el casino online de Unibet, cuando fue preguntado por si Delap puede acabar siguiendo los ilustres pasos de Kane: «No lo sé. Depende de cómo lo veas.
«Creo que cuando se fue al Chelsea desde el Ipswich, me sorprendió muchísimo. Sé que marcó algunos goles en el Ipswich, pero pasar del Ipswich al Chelsea y marcar los goles que la gente creía que iba a marcar siempre iba a ser muy complicado. Así que ahora, con su marcha al Nottingham Forest, no estoy seguro. Solo tenemos que esperar y ver qué pasa, pero por ahora no lo tengo claro».
Delap, decidido a convertirse en internacional absoluto
El excentrocampista de Inglaterra Danny Murphy dijo sobre Delap en noviembre de 2024, cuando sumaba 12 goles en la Premier League con un Ipswich que descendió de la máxima categoría: «Probablemente iría tan lejos como para decir que es el sucesor evidente de Kane a largo plazo. Creo que es el mejor delantero joven inglés que hay ahora mismo.
»Sinceramente, no le veo ninguna debilidad. Ha marcado suficientes goles en un equipo con dificultades, pero si tiene muchas ocasiones marcará más. Tiene ese equilibrio maravilloso entre lo físico y lo técnico [capacidad], y rara vez se tienen ambas cosas. Es un talento superlativo».
Delap está decidido a demostrar que merece esas enormes expectativas, con el Forest brindándole una oportunidad de reconducir su carrera de clubes y acercarse a un debut con la selección absoluta.
Ha dicho a The Guardian: «Solo quiero agachar la cabeza, centrarme y seguir mejorando porque todavía soy muy joven y tengo muchísimo que aprender. Incluso a veces probablemente pienso que llevo en el fútbol bastante más tiempo del que llevo realmente. Espero seguir teniendo una larga carrera por delante.
»Cuando eres un niño pequeño, lo único que quieres es jugar para tu país. Así que, por supuesto, en mi mente ahí es donde quiero llegar. Pero no es tan fácil. Tengo que trabajar duro y mejorar, y eso es todo lo que puedo hacer».
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¿Quién será el ‘9’ de Inglaterra cuando Kane se retire?
Nadie se ha afianzado en el papel de suplente de Kane dentro del grupo de delanteros de Inglaterra, y tanto Ivan Toney como Ollie Watkins, que ambos militan en la Saudi Pro League, han recibido la llamada para el Mundial de 2026.
Delap debería entrar en la pugna si encuentra su mejor versión en el Forest, y dependerá de él convencer a Thomas Tuchel, a Cole y a cualquiera que esté observando desde la distancia de que puede convertirse en el siguiente en la fila tras una leyenda de todos los tiempos.
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